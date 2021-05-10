نائب محافظ المنوفية يتابع أعمال خطوط مياة الشرب والصرف الصحي في العزبة الغربية

تابع اليوم محمد موسي نائب محافظ المنوفية، والمهندس محمد نجيب رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، أعمال إصلاح وإحلال وتجديد خطوط مياة الشرب والصرف الصحى بشارع البيئة النموذجى بحى غرب شبين الكوم و شارع الطيار بالحى القبلى وكذا شارع مسجد التقوى بالحى البحرى بجوار مستشفى الرمد وشارع دنشواى بمنطقة العزبة الغربية .



وأشار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إلى أنه تم تنفيذ ما يقارب 5كم أعمال صرف صحي ما بين إحلال وتجديد للخطوط القائمة ومد خطوط جديدة بأقطار مختلفة لخدمة هذه المناطق ، بالإضافة إلى تنفيذ 11 كم خطوط مياه بأقطار مختلفة سواء في الطرق الأسفلتية أو الترابية وما بين إحلال وتجديد ومد خدمة جديدة لرفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين بتلك المناطق ، مؤكدا على سرعة الانتهاء من أعمال الصيانة والإصلاح بكافة المناطق المتأثرة حفاظا على إستدامة الخدمة المقدمة للمواطنين بالكفاءة والجودة المطلوبة .



ومن جانبه، أكد نائب المحافظ، على ضرورة تطهير كافة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي قبل أعمال الرصف والتطوير لتحسين مستوي الخدمة المقدمة للمواطنين .