بلوكات وأزمة بين عمرو ياسين وياسمين عبدالعزيز وصاحب جملة وحش الكون.. تفاصيل

كشف الكاتب والسيناريست عمرو محمود ياسين، عن سبب وجود جملة “وحش الكون”، قائلا: إن جملة " وحش الكون " هي من تأليف الفنان أحمد العوضي، موضحا: “ الجمل بنصنعها بالتجربة ومع الوقت بزرعها داخل العمل في السياق الدرامي”.



وأضاف “عمرو محمود” خلال حواره ببرنامج “كلمة أخيرة” المذع على قناة “إكسترا نيوز”، أن أحمد العوضي شاطر جداً في لغة الشارع، موضحا: “أنا شخص لا يهوى تدخل الأخرين في العمل والكتابة ولكن في بعض الأوقات بفضل كلمات وجمل الممثلين عن كتابتي”.



وكشف عن حقيقة الخلاف بينه وبينه الفنانة ياسيمن عبد العزيز حول نهاية المسلسل قائلاً: لم يحدث خلاف بيننا حول نهاية المسلسل، مشددا على أن هناك خلاف بينهما بالفعل ولكن ليس عن نهاية المسلسل.



وأوضح أنه عمل مع ياسمين عبد العزيز لأكثر من مرة، ولكن قد تكون تلك هي اللحظة التي يمكن لها البحث عن مؤلف آخر.





ولفت إلى أن شخصية عابد تيمور كانت من أكثر الشخصيات التي استمتعت بها، موضحا:" أنا كنت بكتب الشخصية ومكنش في دماغي أي حد تاني يقوم بيها غير خالد الصاوي".



وأشار إلى أن وجود خالد الصاوي أعطى ثقل للمسلسل، وعن قضية العنف ضد المرأة، أوضح قائلا:" إزاي هناقش قضية من غير ما أعرضها وكان لازم أوضحها وأرفض وجودها".





