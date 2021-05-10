أمير كرارة يظهر في الحلقة الأخيرة من الاختيار ٢ ويصور مشهد النهاية فى ميدان التحرير.. شاهد

قام الفنان أمير كرارة، بالمشاركة في أحداث مسلسل “الاختيار 2” حيث يظهر في الحلقة الأخيرة من العمل وقام فريق عمل المسلسل بتصوير مشهد النهاية في ميدان التحرير.

وتكتم صنّاع المسلسل على تفاصيل الحلقة الأخيرة والظهور المميز والخاص لـ أمير كرارة، حتى إعلان الحلقة للمشاهدين.

يذكر أن عرضت قناة ONE الفضائية، الحلقة السابعة والعشرين من مسلسل الاختيار 2، لـ كريم عبد العزيز، وأحمد مكي، التي شهدت تطورات عديدة في الأحداث.

كما تضمنت الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل الاختيار 2 فيديوهات حقيقية لمعسكرات التكفيريين في سيناء، ظهر فيها الضابط الخائن خيرت السبكي (طارق صبري) قبل أن توجه القوات الجوية ضربتها لهم وتسقطه قتيلا هو والخائن الآخر حنفي جمال.

يعرض مسلسل الاختيار 2 على قناة ON E الفضائية، في تمام الساعة التاسعة مساء، كما يتم عرض المسلسل عبر قناة art حكايات في تمام الساعة الحادية عشرة مساء، والإعادة في تمام السابعة صباحا والثالثة ظهرا، كما تعرض قناة art حكايات 2، المسلسل في تمام الساعة الثانية صباحا، والإعادة في تمام العاشرة صباحا والسادسة مساء.

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