تعرف على استعدادات شركة مياه مطروح للصيف وعيد الفطر

تعرف على أرقام شركة مياه مطروح في حالة نقص المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح رفع درجة الاستعداد القصوى وإعلان حالة الطوارئ استعدادا لاستقبال عيد الفطر وفصل الصيف.



ووجه الدكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح برفع درجة الاستعداد القصوى وإعلان حالة الطوارئ استقبالا لعيد الفطر المبارك وفصل الصيف مع الاخذ في الاعتبار أوقات الذروة وارتفاع معدلات الاستهلاك في ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد ونظرا لتزايد استهلاك المواطنين لمياه الشرب في هذه الفترة من كل عام.

ووجه بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لتوفير احتياجات المواطنين من مياه الشرب بكافة أرجاء محافظة مطروح، وانتظام العمل بنظام النوبتجيات علي مدار24 ساعة.

كما أكد على كافة فرق المتابعة الميدانية بمتابعة كافة البلاغات الواردة من المواطنين والعمل على حلها في أسرع وقت، بالإضافة إلى متابعة كافة المشاكل والحالات التي قد تطرأ وخاصة التي قد تؤثر على انتظام ضخ المياه لدى المواطنين والعمل على متابعتها لحين الانتهاء منها في أسرع وقت.

كما شدد على الإدارة العامة للمعامل والجودة بضرورة رفع عينات المياه على مدار الساعة للتأكد من مطابقة المياه للمواصفات القياسية ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه كافة البلاغات والحالات الطارئة، والتنسيق الكامل بين إدارة التفتيش وإدارة الأمن للتعامل مع بلاغات إهدار وسرقة المياه واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.



وطالب رئيس مجلس إدارة شركة مياه مطروح المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي شكوى من خلال الخط الساخن والذي يعمل على مدار 24 ساعة على رقم 125 من أي تلفون أرضي أو عن طريق الأرقام الآتية ( 0464949851-0464949852-046125125-0464760000-0464760001-0464760002) أو عن طريق رسائل الموبيل الواتس أب للعلاقات العامة: 01154444550 ) أو عن طريق رسائل موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك علي صفحة الشركة الرسمية ( شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح ).