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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حادث مؤسف.. شلة مشاغبين يدفعون فتاة بين القطار ورصيف المحطة

صدى البلد

في لقطات مؤسفة تظهر اللحظة التي يذفع فيها أحد المشاغبين فتاة مراهقة على السكة الحديد للقطار في إحدى محطات القطار، بينما يبصق أصدقاؤه على الفتيات الأخريات ويترك الفتاة المراهقة بين الرصيف والقطار.

في المقطع ، الذي تم التقاطه بواسطة كاميرا المراقبة في محطة قطار في دبلن بأيرلندا، وقف الشباب المشاغبون بالمحطة بينما تحاول عدة فتيات ركوب القطار.

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إصابة شاب أثناء محاولته النزول من قطار بمحطة نجع حمادي

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وحتى يركب المشاغبون القطار يضطرون إلى تجاوز الفتيات لمحاولة الوصول إلى الأبواب في الطرف الآخر، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

حين ذلك تعرضت إحدى الفتيات التي تبلغ من العمر 17 عامًا للركل من قبل أحد المشاغبون حتى سقطت في الفارق بين القطار والرصيف، وقام أخر بالبصق على فتاة أخرى .

هرول موظفو السكك الحديدية والركاب المذعورون ليروا ما إذا كانت الفتاة مصابة بجروح خطيرة وسحبوها إلى الرصيف قبل ان يتحرك القطار ويمزق جسدها.

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إصابة شاب أثناء محاولته النزول من قطار بمحطة نجع حمادي

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فيما كان الأمن على اتصال بالسائق لضمان عدم مغادرة القطار ، وتم مساعدة الفتاة في العودة إلى المنصة ولحسن الحظ لم يصب بأذى.

تم إعلام قوات الشرطة على الفور وتزويده بكاميرات مراقبة للمساعدة في التعرف على الجناة.

 

المشاغبين السكة الحديد القطار الرصيف الفتاة

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