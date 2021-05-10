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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يستخدمون الرصاص المطاط.. رئيس المرابطين بالقدس يشكر مصر على موقفها ويكشف عن الوضع الحالي

صدى البلد

قال يوسف مخيمر، رئيس هيئة المرابطين بالقدس، إن  حي الشيخ جراح من الأحياء المقدسة المتاخمة للبلدة القديمة القدس، حيث يعد حي الشخ جراح الطريق الذي يؤدي إلى الحرم القدسي الشريف، مشددا على أن المرابطين لن يتنازلوا عن ذرة تراب من أي حي فلسطيني.

وأضاف “مخيمر” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “إكسترا نيوز”، أن أحياء الشيخ حراج وسلوان ورأس العمود يتعرضون للإعتداءات أيضا، وهم من المناطق المستهدفة أكثر بالاستيطان.

وأعرب عن سعادته بتضامن الدول العربية مع ما يحدث في فلسطين ومايقوم به الإحتلال، موضحا أن هناك أكثر من 500 جريح مابين الحالات الخطيرة والمتوسطة.


ولفت إلى أن هناك العديد من الإصابات التي أدت إلى فقدان الأعين نتيجة تصويب قوات الإحتلال الرصاص المطاط صوب أعين المجاهدين، مشيدا بدور شيخ الأزهر ومصر وتنديدهم بما تقوم به قوات الإحتلال.
 

واستطرد أن الأقصى لكل المسلمين ويجب علينا جميعا مواجهة ما يقوم به قوات الإحتلال.

 

هيئة المرابطين القدس حي الشيخ جراح مصر الأقصى اخبار التوك شو

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