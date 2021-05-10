لورديانا تخطف الأنظار بـ"فستان قصير" في أحدث إطلالة.. صور

نشرت الراقصة البرازيلية لورديانا صورة جديدة لها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ظهرت لورديانا في الصورة، مرتدية فستان قصير منقوش، ومن الناحية الجمالية، تركت شعرها منسدلا علي كتفيها إلى الخلف، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على ماكياج ناعم مع أحمر شفاه باللون باللون الأحمر.



من جهة أخرى، كشفت الراقصة لورديانا البرازيلية أسرارا لأول مرة عن حياتها الشخصية، وقالت إنها متواجدة فى مصر منذ 4 سنوات، مؤكدة أنها جاءت لمصر لأنها المكان المناسب.

وأضافت خلال حوار على الحدث اليوم أنها درست الرقص الشرقي وغيره من أنواع الرقص فى البرازيل.

ولفتت إلى أنها اختارت مصر لوجود زميلة لها، مؤكدة أنها تعاقدت مع شركة وقامت بترتيب الأعمال لها.

وتابعت: كنت فى البرازيل وصديقة قالت لى أنهم محتاجين لـ راقصة فى مدينة شرم الشيخ وعلى هذا الأساس بدأت من هنا".