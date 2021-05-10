إصابة 7 مدنيين في مأرب اليمنية بسبب صاروخ حوثي

كشفت فضائية العربية السعودية، اليوم الإثنين، عن إصابة 7 مدنيين بشظايا صاروخ باليستي، وذلك عقب إطلاقه من قبل ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في مأرب اليمنية.

ومن ناحية أخرى، أكدت وزارة الإعلام اليمنية التابعة للحكومة الشرعية، أمس الأحد، أن إيران لا تزال تدعم مليشيا الحوثي الإرهابية على الرغم من الحظر الدولي عليها، وإنكار طهران المتواصل.

وفي بيان، قالت وزارة الإعلام اليمنية إن إيران لم تتوقف عن تهريب الأسلحة إلى مليشيا الحوثي الانقلابية.

وأضافت أن هناك شبكات إيرانية تواصل تهريب الأسلحة للحوثيين في اليمن.

وتابعت أن هناك وكلاء لإيران مختصون في تهريب الأسلحة إلى مليشيا الحوثي الإرهابية.

إلى ذلك، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، فجر الأحد، اعتراض وتدمير طائرة دون طيار "مسيرة" مفخخة، أطلقت باتجاه خميس مشيط السعودية.

وقال التحالف، إنه يتخذ الإجراءات العملياتية؛ للتعامل مع مصادر التهديد، لحماية المدنيين والأعيان المدنية.