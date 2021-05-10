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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة 7 مدنيين في مأرب اليمنية بسبب صاروخ حوثي

الأوضاع في اليمن
الأوضاع في اليمن

كشفت فضائية العربية السعودية، اليوم الإثنين، عن إصابة 7 مدنيين بشظايا صاروخ باليستي، وذلك عقب إطلاقه من قبل ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في مأرب اليمنية.

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اليمن: إيران لا تزال تهرب الأسلحة لـ الحوثيين

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مقتل وإصابة 9 مدنيين في انفجار عبوة ناسفة زرعها الحوثيون غرب اليمن

ومن ناحية أخرى، أكدت وزارة الإعلام اليمنية التابعة للحكومة الشرعية، أمس الأحد، أن إيران لا تزال تدعم مليشيا الحوثي الإرهابية على الرغم من الحظر الدولي عليها، وإنكار طهران المتواصل.

وفي بيان، قالت وزارة الإعلام اليمنية إن إيران لم تتوقف عن تهريب الأسلحة إلى مليشيا الحوثي الانقلابية.

وأضافت أن هناك شبكات إيرانية تواصل تهريب الأسلحة للحوثيين في اليمن.

وتابعت أن هناك وكلاء لإيران مختصون في تهريب الأسلحة إلى مليشيا الحوثي الإرهابية.

إلى ذلك، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، فجر الأحد، اعتراض وتدمير طائرة دون طيار "مسيرة" مفخخة، أطلقت باتجاه خميس مشيط السعودية.

وقال التحالف، إنه يتخذ الإجراءات العملياتية؛ للتعامل مع مصادر التهديد، لحماية المدنيين والأعيان المدنية.

صاروخ باليستي ميليشيا الحوثى مأرب اليمنية وزارة الإعلام اليمنية شبكات إيرانية

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