10 فوائد لتناول البسلة .. تعرف عليها

تعد البسلة من الذ اصناف الخضروات التى يتم طهيها بطرق متعددة ويمكن تقديمها للأطفال كما انها غية بالفوائد الغذائية فهي تحتوي على نسبة الياف عالية وبروتين وفيتامينات واملاح معدنية.

وقدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الفوائد الصحية لتناول البسلة.

ومن فوائد تناول البسلة..

1- تعزز من مناعة الجسم

2- تقي من سرطان المعدة

3- تمنع "الإمساك"

4- تخفف من حدة التهاب المفاصل

5- تساعد في الحماية من الزهايمر

6- تقوية العظام

7- تقي من أمراض القلب

8- تحمي من زيادة الوزن

9- تمد الجسم بالطاقة

10- تقي من الإصابة بالتهاب الشعب الهوائية