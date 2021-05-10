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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تعرف على فوائد الأشواجندا

صدى البلد

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ فوائد الأشواجندا.


تعرف على فوائد الأشواجندا...

1- خفض مستويات السكر في الدم
وجد أن لعشبة الاشواجندا دور في خفض مستويات السكر في الدم، وذلك من خلال ضبط هرمون الأنسولين وزيادة حساسية الأنسولين في خلايا الجسم.

2- التقليل من مستويات الكورتيزول
من أهم فوائد الاشواجندا أنها تعمل على التقليل من مستويات هرمون الكورتيزول في الجسم، والمعروف أيضًا باسم هرمون التوتر.يقوم الجسم بإطلاق هذا الهرمون من الغدة الكظرية عند التعرض للتوتر، كما يفرز في حال انخفاض مستوى السكر في الدم بشكل كبير.

3- التقليل من أعراض الاكتئاب
على الرغم من أن هذه العلاقة بين عشبة الاشواجندا والتقليل من أعراض الاكتئاب ليست أكيدة بعد، إلا أنه يعتقد أنها تساهم بذلك حقًا.
ففي دراسة علمية استهدفت 64 مشتركًا، وجدت أن أولئك الذين تناولوا مستخلص عشبة الاشواجندا انخفض لديهم أعراض الاكتئاب بنسبة وصلت إلى 79% تقريبًا.

4- خصائص مضادة للسرطان
وجدت بعض الدراسات العلمية أن عشبة الاشواجندا تمتاز بخصائص مضادة للسرطان.

ولاحظت الدراسات أن هذه العشبة قادرة على إبطاء عملية نمو الخلايا السرطانية في الجسم بطرق مختلفة، إلا أنه لا يزال هناك حاجة للبحث أكثر حول هذا الموضوع.

5- التقليل من التوتر والقلق
عرفت عشبة الاشواجندا منذ القدم بدورها في التقليل من مستويات القلق والتوتر لدى الإنسان.
حيث يعتقد أنها تعمل على حجب مسار التوتر في الدماغ من خلال تنظيم بعض الإشارات الكيميائية في الجهاز العصبي.

6- زيادة خصوبة الرجل عن طريق رفع مستويات هرمون التستوستيرون و زيادة كتلة العضلات وقوتها.
7- التقليل من خطر الإصابة بالالتهابات و خفض مستوى الكوليسترول المرتفع والدهون الثلاثية
8- تعزيز صحة الدماغ والذاكرة.
9- القدرة على محاربة العدوى سواء من الفيروسات أو البكتيريا.
10- تقوية الجهاز المناعي وتعزيز حيويه الجسم.

الأشواجندا

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