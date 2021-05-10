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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسين الشحات : لا اتقبل فكرة الهزيمة واخترت النادي الأهلي لهذا السبب

صدى البلد

حل اللاعب حسين الشحات، ضيفة على الإعلاميين رزان مغربي ومهيب عبد الهادي في برنامج "مهيب ورزان في رمضان ” المذاع على قناة "إم بي سي مصر".

وقال حسين الشحات، إنه ضد الخسارة، موضحا:" أنا مبحبش أخسر فـلما بضايق بسبب الخسارة بتخانق".

وأضاف “حسين الشحات” خلال حواره ببرنامج “مهيب ورزان” المذاع على قناة “أم بي سي مصر”، :" لو خسرت وقابلت حد من اللي كسبوني بتخانق معاهم"، مشددا على أنه لا يتقبل فكرة الهزيمة.

وأوضح: منذ صغري وأنا رافض للهزيمة ولهذا الأمر اخترت النادي الأهلي.

وشارك حسين الشحات  في فقرات ترفيهية مثل ضربات الترجيح خلال استضافتها في حلقة اليوم من برنامج “ مهيب ورزان في رمضان ”.


 

حسين الشحات برنامج مهيب ورزان في رمضان ” النادي الأهلي اخبار التوك شو ضربات الترجيح

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