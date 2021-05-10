حسين الشحات : لا اتقبل فكرة الهزيمة واخترت النادي الأهلي لهذا السبب

حل اللاعب حسين الشحات، ضيفة على الإعلاميين رزان مغربي ومهيب عبد الهادي في برنامج "مهيب ورزان في رمضان ” المذاع على قناة "إم بي سي مصر".



وقال حسين الشحات، إنه ضد الخسارة، موضحا:" أنا مبحبش أخسر فـلما بضايق بسبب الخسارة بتخانق".



وأضاف “حسين الشحات” خلال حواره ببرنامج “مهيب ورزان” المذاع على قناة “أم بي سي مصر”، :" لو خسرت وقابلت حد من اللي كسبوني بتخانق معاهم"، مشددا على أنه لا يتقبل فكرة الهزيمة.



وأوضح: منذ صغري وأنا رافض للهزيمة ولهذا الأمر اخترت النادي الأهلي.



وشارك حسين الشحات في فقرات ترفيهية مثل ضربات الترجيح خلال استضافتها في حلقة اليوم من برنامج “ مهيب ورزان في رمضان ”.





