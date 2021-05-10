انتزع الإنجليز عيناه وحدد الإخوان إقامته.. البطل محمد مهران رمزا حيا للمقاومة الشعبية ببورسعيد.. نقاط فارقة في حياة البطل الفدائي

انتزع الإنجليز عيناه بعد تعرضه لأشد أنواع التعذيب لرفضه الادلاء بمعلومات عن الجيش المصري

عين بقرار من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر محاضر بمتحف بورسعيد الحربى وخصص له مرافق

حدد الإخوان إقامته وعيد بقرار فورى من الرئيس عبد الفتاح السيسي

صدق له المشير السيسى على رحلة حج وزوجته

التقى به الرئيس السيسي فى أول زيارة رسمية له لبورسعيد وحرص على تكريمه وابطال المقاومة الشعبية

عاش البطل الفدائى محمد مهران والذي وافته المنية مساء امس رمزا حيا للمقاومة الشعبية من أهالي بورسعيد لقوات العدوان الثلاثي، كان من بين شباب المقاومة وتعرض للأسر أثناء مشاركته في صفوف المقاومة و رحل الي معسكر للاعتقال في قبرص وتعرض لاشد درجات التعذيب وانتزعت عينيه، وعاد في تبادل للأسري، وعاش كشاهد حي في متحف بورسعيد الحربي يروي للأجيال سيرة البطولة والمقاومة وفي عهد الاخوان جري استبعاده من العمل بالمتحف بحجة السن وتم سحب الجندي المرافق له ،

فور علم المشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع بالواقعة امر فورا بإعادة البطل الي موقعه بالمتحف مدي الحياة واناب اللواء اركان حرب عادل الغضبان الحاكم العسكرى وقتها ليعيده إلى موقعه بالمصحف وسط مؤتمر إعلامى شعبي كبير وقد كان هذا وصدق له المشير عبد الفتاح السيسي على تخصيص مرافق دائم له إضافة الي رحلة حج له وزوجته.

وفى أول زيارة رسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي لبورسعيد والتى كانت اول زيارة لرئيس مصرى يشارك البورسعيدية احتفالهم بالعيد القومي منذ آخر زيارة للرئيس جمال عبد الناصر للباسلة التقى الرئيس بالبطل مهران ومجموعة من أبطال المقاومة بالمركز الثقافى للمحافظة على بوابته الخارجية وكأنه ابى دخول بورسعيد الا برفقة ابطالها ممن مازال حى يرزق منهم فكان الراحلون زينب المفروض وعليه الشطوى والبطل الفدائي محمد مهران والذى وافته المنية مساء امس لتنطوي صفحة ناصعة البياض من تاريخ نضال بورسعيد.

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وكانت أميمة مهران ابنة المتوفى إلى رحمة مولاه أعلنت على صفحتها الرسمية فى تغريدة مقتضبة وفاة والدها .

ونعى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ببالغ الحزن والاسي بالنيابة عن أبناء المحافظة والأجهزة التنفيذية وفاة الفدائي البطل محمد مهران ،إحدى فدائي مدينة بورسعيد الباسلة وأبطالها خلال العدوان الثلاثي على مصر عام 1956.

.داعيا المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم الأسرة الصبر والسلوان .



وأكد محافظ بورسعيد بأن البطل محمد مهران رحمه الله عليه يحظى بمكانة خاصة في قلوب أهالي وان بطولاته وتضحياته من اجل الوطن سوف يسجلها التاريخ علي مر العصور والاجيال و سيظل مبعث فخر لأجيالنا القادمة

وأضاف بأن تسمية احدى مشروعات الإسكان باسم البطل هو أقل شي يمكن تقديم له عرفانا وتقديرا بدورة البطولي والفدائي.

وأضاف المحافظ أان سيرتة العطرة ستظل مصدر فخر وعزة لنا جميعًا تضحياته وبطولاتة لكافة الأجيال، فهى مثال للوطنية والفداء من أجل تراب مصر، موكدا بان ما قدمه الفدائي البطل " محمد مهران " من تضحيات وبطولات للتصدي للعدوان الثلاثى برفقة أبطال وفدائى المدينة، سجله أبناء بورسعيد بحروف من ذهب فى سجل البطولات والتضحيات، الذي تتناقلها الأجيال بكل فخر. وستظل بطولاته عالقة في اذهاننا جميعا وأذهان أبنائنا على مرور العصور والأجيال .

ويعد البطل مجمد مهران هو قائد المقاومة الشعبية ببورسعيد وأنه سقط على يديه الكثيرون من جنود الاحتلال، واقتُلعت عيناه بيد الإنجليز، وخلده التاريخ، لما قدمه من بطولات وفداء، لتحرير الأراضي المصرية من الاحتلال.

رحم الله البطل واسكنه فسيح جناتة وإنا لله وإنا إليه راجعون

يذكر أن البطل محمد مهران عثمان ولد في السادس من شهر سبتمبر عام 1938 بحي العرب بمحافظة بورسعيد.

وعمل البطل في متحف بورسعيد الحربي، حيث يقوم بالتوجيه المعنوي وتقديم المعلومات التاريخية للزائرين، وتزوج بأميمة، وهى طبيبة، ثم نسرين، وهى مهندسة.

وترجع قصة مهران إلى فترة الاحتلال، حيث تم تشكيل الحرس الوطني ببورسعيد وبدأت القيادة المصرية في تدريب الشباب للدفاع عن مدينة بورسعيد ضد الإنجليز، وكان البطل محمد مهران من بين الشباب الذين انضموا إلى معسكر التدريب وتولى قيادة السرية الثانية للكتيبة الأولى وكان عمره في ذلك الوقت 18 سنة.

تم تكليف البطل ورفاقه بالدفاع عن منطقة الجميل ومطار بورسعيد، حيث كانت الغارات الجوية المعادية تقذف بورسعيد بالقنابل والنابالم (البودرة الحارقة) وغيرها.

قامت القوات المعتدية بضرب الكباري والطرق المتجهة نحوها، وفي الخامس من شهر نوفمبر عام 1956 قامت طائرات العدو بإنزال دفعة من المظلات البريطانية، وهنا تمكن البطل محمد مهران ورفاقه الأبطال من التعامل معها بالبنادق والرشاشات بشراسة.

وأثناء المعارك، أصيب البطل محمد مهران برصاصة في رأسه وسقط على الأرض مغشيا عليه وتم أسره.

تم تشكيل محاكمة صورية للبطل وقالوا له: "اختار ما يناسبك إما أن تجيب عن الأسئلة التي ستلقى عليك أو أن تعاقب عقابًا لن تتخيله؟".

فسألهم البطل: "ما هى الأسئلة؟".

قالوا: "عاوزين نعرف معلومات عن بورسعيد وعن مصر بالنسبة للمقاتلين في بور سعيد وماهى أماكنهم وكم عدد الكتائب والسرايا وأنواع الأسلحة التي معكم؟".

أجاب البطل بقوله: "ما اعرفش حاجة".

هنا قال قائدهم: "لو لم تجب وبقيت على إصرارك سوف تدفع الثمن.. نور عينيك".

فقال البطل محمد مهران: "أنا ما اعرفش حاجة".

تم نقل مهران إلى مطار لارنكا ثم مستشفى القوات البريطانية في قبرص، وهناك وجد في استقباله 4 أفراد كانت مهمتهم تعذيبه، وكان بين كل برنامج تعذيب يحضر طبيب ويقول له: "تحدث حتى ترتاح من العذاب، لقد تعبنا من تعذيبك وأنا هنا وسيط بينك وبين القيادة البريطانية وبدلًا من أن أنزع عينيك الاثنتين إذا تحدثت سوف أترك لك عينًا واحدة لكي ترى بها وآخذ العين الثانية إلى ضابط إنجليزي فقد عينيه عندكم في بورسعيد.. نحن نريد منك الإجابة عن الأسئلة ثم تتكلم في التليفزيون وتقول إن شعب بورسعيد سعيد جدًا بوجود القوات البريطانية فوق أرضه وإن مصر كلها بتكره عبد الناصر والقيادة المصرية".

انصرف الطبيب وترك البطل محمد مهران للتعذيب، وعندما شعر بأنه سوف يفارق الحياة رفع يده فعاد مسرعًا هو وزملاؤه وقال: "برافو عليك يا مهران إنت هتقول كل حاجة مش كده؟".

هز البطل رأسه، وهنا تم وضعه فوق سرير وبسرعة جاءت الكاميرات التليفزيونية وقيل للبطل تحدث، وبالفعل تحدث البطل وقال: "تعيش مصر حرة كريمة ويحيا عبد الناصر سنهزمكم ونقتلكم".

غمر الارتباك كل الحاضرين وقطع الصوت وضربت الكاميرات وقال قائد الأطباء: "خذوه لكي نجعله عبرة لكل المصريين".

تم تكبيل البطل محمد مهران مع ضربه ضربا مبرحا، وبدأ جسده ينتفض من شدة الضرب والتعذيب وظل يردد: "حرام عليكم أنا باحب مصر ولا يمكنني خيانتها.. اتركوا لي عينًا أشوف بها مصر.. أشوف الدنيا".

فجأة شعر البطل بألم شديد في عينه من الداخل فصرخ: "عايز أموت.. مش قادر على العذاب اللي جوه عيني".

قام العدو بنقل البطل محمد مهران من بريطانيا إلى بورسعيد، وبمجرد معرفة كمال رفعت، أحد الضباط الأحرار، بوصول البطل مع جنود العدو بكازينو بالاس، مقر القيادة البريطانية ببورسعيد، قام باختطافه ونقله إلى المستشفى العسكري بكوبري القبة بمحافظة القاهرة.

علم الرئيس جمال عبد الناصر بوصول البطل محمد مهران إلى المستشفى، فقام بصحبة المشير عبد الحكيم عامر ونخبة من رجالات الدولة بزيارة البطل، وقال الرئيس عبد الناصر للبطل: "عايز أعرف منك يا بطل القصة بالضبط".

بدأ البطل يقص على رئيس الجمهورية ما حدث وعند عبارة "سوف تكون عبرة لكل المصريين"، قال عبد الناصر: "غباء شديد من العدو لأنك أصبحت بطلًا ومثالًا وقدوة ليس لكل المصريين فقط ولكن لكل العرب، فأنت مثال للبطولة والتضحية يا محمد".

مرت سنوات على حادثة البطل محمد مهران، وعندما ارتبط الطبيب الذي قام بأخذ عين البطل بفتاة أجنبية من جنسيته تركته واحتقرت ما قام به من عمل خسيس، وأشادت بوطنية البطل محمد مهران.

هذا وتودع بورسعيد ظهر اليوم جثمان الفقيد الراحل محمد مهران عقب صلاة الظهر عليه من ساحة المسجد العباسى اقدم مساجد المحافظة لينطلق الجثمان إلى مسواه الاخير بمقابر الأسرة القديمة .

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