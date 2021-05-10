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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

ابحث مع والدها.. نورهان متغيبة عن المنزل منذ 15 يوما

صدى البلد

استغاث المواطن فرغلي مصباح رمضان ، والمقيم في منطقة جزيرة وراق الحضر التابعة لمحافظة الجيزة  ، في رسالة إلى خدمة القراء التي يقدمها موقع "صدى البلد"، بسبب تغيب ابنته " نورهان " .

وقال  في رسالته: " تغيبت ابنتي نورهان فرغلي مصباح رمضان ،عن منزلها وذلك فى ظروف غامضة، منذ عصر يوم الأربعاء ٢٨/٤/٢٠٢١ و لم تعد حتى الآن .  

 

وأضاف: “ساعدونا بالله عليكم واعتبروها بنتكم.. بحثنا عنها فى كل مكان ولم نصل اليها، أتمنى من أهل الخير يكون رجوعها لينا ولأهلها على إيديكوا.. ارجوكم انشروا صورتها حتى نتمكن من الوصول إليها، رأفة بحال والدتها المريضة التى كادت ان ينفطر قلبها على غيبها”.


وطالب كل من يتعرف على صورتها بالتواصل معهم على الأرقام الآتية:
٠١٠٩٢٣٩٦٢٤
٠١٠٢٩٩٥٦٩١٤


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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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