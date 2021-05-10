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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عدلي القيعي : محاولات إفقاد الأهلي لتركيزه كانت لها نتائج من قبل

صدى البلد

أكد عدلي القيعي مستشار إدارة النادي الأهلي للتعاقدات، أن ناديه والزمالك طلبا تعيين طاقم حكام أجنبي لمباراة القمة التي تقام مساء اليوم، الإثنين، قبل أن تلتزم القلعة البيضاء الصمت.

وأشار القيعي في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي، إلى مطالبته لأمين عمر حكم مباراة القمة القادمة بأن "يحب نفسه" حسبما وصف، لافتًا إلى ضرورة عدم التردد في إتخاذ أي قرار أو مراعاة نادِ على حساب آخر.

وقال القيعي: "عندما تيقن اتحاد الكرة أن حديث سيد عبد الحفيظ لم يكن الحقيقة، فكان عليه ألا يقول بعد إثبات الحقيقة ولكن كان عليهم الاعتراف بالتسرع، هذا هو الاعتذار الذي نريده، قبل أن يتم إدانته كان يجب أن يتم الاستماع لتصريحاته، عندما يتسرع شخص ما فعليه أن يعتذر".

وأكمل: "الجميع يرى المجاملات التحكيمية في صالح من، هناك مدرب يقول نريد تحكيم عادل، إذا كان التحكيم عادلًا لانتهى الدوري لصالح الأهلي منذ فترة، مساندة التحكيم تكون بإصلاحه، هل يعقل أن يتغاضى حكم عن احتساب ركلة جزاء للأهلي أمام المحلة ويقوم نفس الحكم باحتساب نفس اللعبة للمقاولون؟".

وأردف: "محاولات إفقاد الأهلي لتركيزه كانت لها نتائج من قبل، سبق وأن خسرنا بطولات السوبر والكأس بهذه الطريقة وغيرنا فاز بهذه البطولات لهذا السبب، هذه المحاولات أحيانًا تكون فعالة رغم صلابة الأهلي".

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