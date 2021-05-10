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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

النائبة أميرة أبو شقة تطالب بإحكام الرقابة على الأعمال الدرامية

النائبة أميرة أبو
النائبة أميرة أبو شقة

وجهت النائبة أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، عن حزب الوفد، تساؤلاً لصناع الدراما المصرية حول أحداث المسلسلات الدرامية التي يتم عرضها قائلة:"هل تلك الأعمال تعبر عن الصورة الحقيقية للمجتمع المصري أم هي صورة من وحي خيال صناع المحتوى الدرامي؟". 
 

وقالت النائبة أميرة أبو شقة، في بيان، إن الإجابة على هذا التساؤل سواء أكان بالنفي او الإيجاب يعد مشكلة حقيقية في كلتا الحالتين، مُؤكدة أنه إذا كان ما تحتويه المسلسلات المصرية من ألفاظ بذيئة وبلطجة وسرقة وقتل وزنا محارم وتجارة مخدرات تنم عن عادات المجتمع المصري بالفعل فأنها كارثة كبرى يجب أن نقف لها بكل ما أوتينا من قوة للحفاظ على مستقبل أبنائنا وهويتنا المصرية. 
 

وأشارت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد فطن لما يتجه إليه المجتمع فأطلق سابقًا مبادرة بناء الإنسان المصري والتي استهدفت إعادة بناء الشخصية المصرية من كافة الجوانب ومنها الفنية والأخلاقية والقضاء على العشوائيات. 
 

وشددت النائبة أميرة أبو شقة، على أنه يجب أحكام الرقابة على هذه الأعمال ومحتواها من قبل الأجهزة الرقابية ومراقبة ما يشاهده المصريين من مواد تؤثر على عقول الصغار قبل الكبار، مُذكرة أنه على النقيض هناك العديد من الأعمال الرمضانية التي تبث روح الوطنية داخل الشعب المصري والتي تسرد المخاطر التي كانت تحاك ضد مصر في السنوات الماضية، وأظهرت تضحيات أبطالنا البواسل في سبيل استقرار البلاد، والحفاظ على مقدرات الوطن.

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