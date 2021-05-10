أحمد يستغيث من عدم استلام وحدته بالإسكان الاجتماعي في المرحلة الثالثة بورسعيد

شكا المواطن أحمد إبراهيم أحمد علي، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، يتضرر فيها من تأخر تحدد وحده سكنية فى الإسكان الاجتماعي المرحلة الثالثة بمحافظة بورسعيد .

ويقول أحمد فى رسالته : تقدمت لحجز شقة فى مشروع الاسكان الإجتماعى المرحلة الثالثة بمحافظة بورسعيد وحتى الان لم استلم ،وانا أعيش الان فى ايجار جديد وادفع ايجار ، واتمنى الموافقة على تحدد وحده سكنية فى أسرع وقت ممكن رأفة بحالى وأسرتى .

وأشار: “تقدمت بالعديد من الشكاوى للأسرع من تحدد الوحده السكنية فى المرحلة الثالثة بمحافظة بورسعيد ومفيش جديد، وأناشد المسئولين بالاسكان الاجتماعى بسرعة إجراء الحصول على شقتى لتخفيف أعباء دفع الإيجار ونرجوا النظر فى هذا الطلب بعين الرحمة والعطف نظرا للظروف الخاصة بى وعائلتي”.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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