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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أشرف صبحي يتحدث عن مواجهة الأهلي والزمالك والملاعب الجماهيرية

الدكتور اشرف صبحي
الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن رؤيته لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك والتي تقام مساء اليوم الاثنين ضمن مسابقة الدوري. 

وقال صبحي في تصريحات خاصة، إن القمة عادات لأجوائها الطبيعية بترقب الجميع لها بالأداء والنتيجة حيث أن الفريقين يمتلكان عناصر مميزة ودائما هي مباراة خارج التوقعات ، مشيدا بالروح الرياضية التي اتسم بها لاعبي الفريقين في اخر لقاء وهذا ينعكس على الجماهير لانهاء حالة الاحتقان تمام لان الرياضة اخلاق ومنافسة شريفة .

وأضاف صبحي لـ “صدى البلد”، أن الروح الرياضية بين اللاعبين في جميع الفرق بتنعكس على الجماهير وهذا يسهل ما بدأناه قبل انتشار فيروس كورونا بعودة الجماهير تدريجيا للمدرجات وكل الجهات المنوطة تعمل جاهدة لاستكمال هذا الملف بعد انتهاء وباء كورونا 

وعن عودة الروح للملاعب الجماهيرية مثل ملاعب المحلة والمنصورة وطنطا والفيوم والاسماعيلية وبورسعيد بشكل عام باقامة المباريات عليها قال : نحن على اتم استعداد لذلك ولكن الامر متوقف على الموافقات الامنية اولا واخيرا 

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