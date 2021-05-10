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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طلقة وحب.. نرمين الفقي تشعل أحداث الحلقة 27 من"النمر"

نرمين الفقي
نرمين الفقي

شهدت الحلقة الـ27 من مسلسل"النمر"، حالة من الحب بين الفنانة نرمين الفقي والتي يؤدي دور شمس الحلق و عبد الله "محمد إمام".


وذلك بعد أن تم ضرب شمس الحلق بالنار أثناء حفل زفافها بالنمر، بعد أن سلط نجل الشيمي"محمد رياض"، أحد رجاله على ضربها بالنار، ولكنها لم تستمر طويلًا وتم إخراج الطلقة.

شاهد| محمد إمام بصحبة نرمين الفقي من أحدث مسلسل "النمر"

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وقد تزوجت نرمين الفقي ، في منزلها، وروت له قصة زواجها مع الشيمي بشكل عرفي، ثم زواجها من الحاوي حتى تكتب نجلها باسمه، مؤكدة له أنها الرجل الوحيد الذي دخل حياتها بشكل حقيقي.


وعلى جانب آخر قامت والدة النمر "سوسن بدر"، بالمشاجرة مع شمس الحلق"نرمين الفقي"، ومعايرتها بأنها أكبر منه سنًا، لتقوم بضربها في الشارع بالشبشب.


مسلسل"النمر"، بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقى، وبيومى فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى .

محمد صلاح محمود حافظ الفنانة نرمين الفقى سوسن بدر محمد رياض هنا الزاهد نرمين الفقي شركة سينرجي

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