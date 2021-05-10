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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 159 محضرًا للمخالفين وفض سرادق عزاء في كفر الشيخ

جانب من الحملة
جانب من الحملة

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حملات غلق المحال بمدن ومراكز المحافظة، لليوم الرابع على التوالي، بالتعاون بين مجالس المدن ورجال الأمن بالمراكز الشرطية بالمدن ومديرية الأمن في ظل التنسيق والتعاون بين اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ.

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كما تلقى محافظ كفر الشيخ تقريراً من رؤساء مدن ومراكز المحافظة عما أسفرت عنه حملات غلق المحال في رابع أيام تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد، حفاظا على صحة المواطن، عن تحرير159 محضراً للمخالفين بمدن وقرى المحافظة، تنفيذاً لقرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال التجارية والمقاهي والكافيهات، والتي بدأ تطبيقها بداية من مساء أمس، ضمن الخطة الشاملة للدولة في مجابهة تداعيات احتمالية العدوى بفيروس كورونا.

وتمكنت حملة مجلس مدينة كفر الشيخ، برئاسة اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ من تحرير 15 محاضر للمخالفين من أصحاب المحال بشرق وغرب العاصمة، وتمكنت حملة مجلس مدينة دسوق برئاسة المهندسة عايدة ماضي رئيس مركز ومدينة دسوق من تحرير 68 محضراً للمخالفين بدسوق و15محضراً لعدم ارتداء الكمامات، ومحضرين لضبط 9شيش بمقهى، وقض سرادق عزاء.

وتمكنت حملة مجلس مدينة فوه برئاسة وائل فرج من تحرير 10 محاضر للمخالفين من أصحاب المحال بمدينة فوه وقرى المركز، وتمكنت حملة مجلس مدينة سيدي سالم، برئاسة المهندس شريف هيكل من تحرير 5 محاضر للمخالفين من أصحاب المحال.

كما تمكنت حملة مجلس مدينة بلطيم برئاسة اللواء أحمد السنوسي من تحرير6 محاضر للمخالفين من أصحاب المحال، وتمكنت حملة مجلس مدينة الرياض برئاسة المهندس أحمد الشناوي، من تحرير 8 محاضر للمخالفين من أصحاب المحال، وتمكنت حملة مجلس مدينة قلين برئاسة علي سلامه، رئيس مركز ومدينة قلين من تحرير 8 محاضر للمخالفين، كما تمكنت حملة مجلس مدينة مطوبس برئاسة جمال فهمي من تحرير محضر لأحد المخالفين من أصحاب المحال.

كما تمكنت حملة مجلس مدينة الحامول برئاسة جمال يونس، رئيس مجلس المدينة من تحرير 4 محاضر للمخالفين، كما تمكنت حملة مجلس مدينة بيلا برئاسة برئاسة المهندس أحمد إسماعيل من تحرير 11 محضراً للمخالفين من أصحاب المحال، كما تمكنت حملة مجلس مدينة البرلس برئاسة الدكتور أيمن خلف من تحرير 6محاضر للمخالفين من أصحاب المحال.

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قرارات مجلس الوزراء ارتداء الكمامات فيروس كورونا المستجد اللواء جمال نور الدين مواعيد غلق المحال رئاسة مجلس الوزراء المقاهى والكافيهات تنفيذ قرارات مجلس الوزراء

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