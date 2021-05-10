محمد محسن يوجه رسالة لـ متابعيه.. شاهد

وجه الفنان محمد محسن، رسالة لـ متابعيه من خلال نشره تغريدة عبر حسابه الشخصى بـ موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ”.

وغرد محسن: “إطعام جائع خيرٌ من بناء جامع ”.

و طرح الفنان محمد محسن، فيديو كليب جديدا عبر قناته الرسمية على موقع "اليوتيوب" وتحمل الأغنية الجديدة اسم "النسيان".

وقام محمد محسن بتصوير الفيديو كليب على مسرح محمد عبد الوهاب والذى كان يطلق عليه مسرح معهد الموسيقى العربية.

وتعد الأغنية من كلمات أحمد المالكى وألحان وتوزيع الموسيقار خالد عز والكليب من إخراج حسام حامد.