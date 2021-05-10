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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إنسان بايع كرامتك وضميرك.. خالد الغندور يثير الجدل بـ رسالة غامضة.. شاهد

صدى البلد

وجه الإعلامي خالد الغندور، لاعب نادى الزمالك سابقا، رسالة غامضة نشرها عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعى “ فيسبوك ”. 

 

وكتب خالد الغندور: “ يا حبيبي انت انسان بايع كرامتك و ضميرك و اي حد هيدفع لك هتبقي معاه خليك في حالك احسن و مش هقول اسمك عشان اقسم بالله اسمك بيقلل مني انا و بنزل لمستوي متدني جدا و لازم تعرف انت مين و انا مين اخلاق و تربية و كورة ”.

 

يذكر أن علّق الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، على تسريح أحد العاملين بقناة النادي الأهلي، لانتمائه للنادي الأبيض.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الشخصي بموقع “فيسبوك”: “محمد شريف زملكاوي ومن عائلة زملكاوية يا تري هيمشي من النادي الأهلي عشان كان زملكاوي وعامل عقد معاكم وجاب هدفين في الزمالك؟".

وتابع الغندور: “ولا نمشي بس العاملين في القناة ومحمود عبد المنعم كهربا كان أهلاوي ولعب في الزمالك و الامثلة كثيرة”.

وأضاف نجم الزمالك السابق: “قطع العيش صعب”.

 

تم النشر بواسطة ‏Khaled Elghandour - خالد الغندور‏ في الأحد، ٩ مايو ٢٠٢١

 

 

خالد الغندور نادي الزمالك نادي الأهلي

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