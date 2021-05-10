إنسان بايع كرامتك وضميرك.. خالد الغندور يثير الجدل بـ رسالة غامضة.. شاهد

وجه الإعلامي خالد الغندور، لاعب نادى الزمالك سابقا، رسالة غامضة نشرها عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعى “ فيسبوك ”.

وكتب خالد الغندور: “ يا حبيبي انت انسان بايع كرامتك و ضميرك و اي حد هيدفع لك هتبقي معاه خليك في حالك احسن و مش هقول اسمك عشان اقسم بالله اسمك بيقلل مني انا و بنزل لمستوي متدني جدا و لازم تعرف انت مين و انا مين اخلاق و تربية و كورة ”.

يذكر أن علّق الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، على تسريح أحد العاملين بقناة النادي الأهلي، لانتمائه للنادي الأبيض.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الشخصي بموقع “فيسبوك”: “محمد شريف زملكاوي ومن عائلة زملكاوية يا تري هيمشي من النادي الأهلي عشان كان زملكاوي وعامل عقد معاكم وجاب هدفين في الزمالك؟".

وتابع الغندور: “ولا نمشي بس العاملين في القناة ومحمود عبد المنعم كهربا كان أهلاوي ولعب في الزمالك و الامثلة كثيرة”.

وأضاف نجم الزمالك السابق: “قطع العيش صعب”.