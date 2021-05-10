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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

90 يوم على ظهر الحمارة ونيسة.. العمدة يختتم رحلته من الجيزة إلى أسوان

90 يوم على ظهر الحمارة
90 يوم على ظهر الحمارة ونيسة.. العمدة يختتم رحلته من الجيزة

اختتم بهاء العمدة صاحب الرحلة الشهيرة من الجيزة لأسوان بالحمار رحلته اليوم من السد العالي بعد وصوله مدينة أسوان محطته الأخيرة.

استمر بهاء على حماره «ونيسة»؛  لمدة  90 يوما تحمله على ظهرها كل هذه المسافة ،  ووثق رحلته الطويلة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وظهر العمدة  فوق جسم السد العالي رمز الصداقة المصرية السوفتية بجوار السد الذي أكد انه آخر نقطة في رحلته التي استمرت ثلاثة أشهر.

وكان بهاء الدين علي محمد والمعروف اعلاميا  بـ"بهاء العمدة" أكد ان رحلته بدأت من محافظة الجيزة يوم 4 فبراير الماضي راكبا "حماره" لكي يوثق عادات وتقاليد مدن وقرى الصعيد الى جانب توثيق المعلومات عبر الجلسات المسائية من خلال سيره بطريق القاهرة- أسوان الزراعى لأنه يقف عند كل قرية يقضي فيها ليلته مع الناس للتعارف عليهم ومعرفة عاداتهم وتقاليدهم المختلفة وتوعية المواطنين بالتمسك بالعادات والتقاليد والأصول. 

 

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وأشار بهاء إلى أن الرحلة ليست ترفيهية ولا مغامرة بل هي رحلة لجمع المعلومات ومعرفة الثقافة المصرية واللهجات المختلفة التى يتحدث بها أهل الصعيد.


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وأضاف أنه اصطحب معه سيارة 7 راكب بسائق خاص بها كل مستلزمات ومتطلبات الرحلة من ماكل وملبس ومشروب ومستلزمات أخرى واكل للحمار وكل هذا على نفقته الخاصه. 


قال بهاء الدين أنه يعشق الجلباب البلدى ورفض أعمال كثيرة لأنها ترفض ارتداء الجلباب وتعرفت على الموروثات ومنها الثأر الذى يجب أن تتشابك فيه كل الأطراف من أجل نزعه تماما من صعيد مصر، ولاحظ أن المرأة فى الصعيد الآن يختلف وضعها تماما عن ذى قبل وفكرة الولد ليست موجودة ولا سيما فى المحافظات الثلاثة التى زارها حتى الآن .


وأضاف أنه تعرض لانتقاد كبير حول الرحلة الشاقة التى تتجاوز 900 كيلو متر من الجيزة لأسوان من أجل الحمار، كيف ذلك والحمار يقطع فى اليوم مسافة 25 كيلو متر فقط وهذا معدل طبيعى للسير، ولفت بأن الأهالى قاموا باحضار طبيب بيطرى وقع الكشف على الحمار وأكد أنه بصحة جيدة . مشيرا إلى ان استخدامه "الحمار"  في رحلته ليس عيبا أو حراما" فالحمار وسيلة مواصلات من قديم الزمان والحمار  خلق ليكون وسيلة مواصلات ويقضي حوائج الناس. 


كما أنه يقلد أجداده اللي كانوا بيستخدموه في الماضي في السفر  والتنقل بين المحافظات كما أنه اعتبره مدخل لأهل القرى لكي يستطيع التحدث معهم وسماع قصصهم، وهو وسيلة مواصلات قديمة ومشروعه، وقال العمدة إن رحلته قد لا تتوقف عند الصعيد هناك دعاوى لاستكمال الرحلة فى الوجه البحرى.


واستطرد إن أجمل ما شاهده فى قرى الصعيد هو الكرم، خاصة الفقراء منهم وجدت لديهم كرم منقطع النظير، مضيفا أن هناك عادات كادت  تختفى أتمنى أن تعود من جديد وهو واجب العزاء ومشاركة الأهل والجيران فى مواساة أهل المتوفى ففى سوهاج يتم تقديم الطعام لأهل المتوفى مده العزاء وفى المنيا يقدمون السجائر والشاى والسكر.


وتابع أنه كان  يسير بالنهار ويستريح بالليل، ويكمل مسيرته في صباح اليوم التالي ليكشف خلال رحلته قصص وحكايات قرى ومدن محافظات الصعيد وأشار  إلى أن الرحلة عبر استقلال "الحمار" تجعله يتعرف أكثر على كل الأحداث والتفاصيل والعادات والتقاليد بدقة وتأنٍ. 

يذكر أن العمدة بهاء الصعيدي من أبناء محافظة سوهاج وخريج جامعة 6 أكتوبر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بهاء العمدة الجيزة لأسوان السد العالى بهاء الدين علي محمد رجل يسافر بالحمار من الجيزة لأسوان

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