تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي في القمة
يستعد نادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون لخوض مباراة الأهلي المقرر لها يوم الاثنين المقبل باستاد القاهرة في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز .
تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي في القمة
حراسة المرمى: محمد عواد.
خط الدفاع : محمد عبد الشافي – محمود حمدي الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثي.
خط الوسط: أشرف بن شرقي – طارق حامد – فرجاني ساسي - يوسف أوباما – شيكابالا.
الهجوم: حميد أحداد.
وتضم القائمة كلا من الآتي:
في حراسة المرمى: محمود جنش - محمد عواد - أحمد نادر السيد.
في خط الدفاع: حازم إمام - حمزة المثلوثي – محمود الونش - محمود علاء – محمد عبد الغني - محمد عبد السلام – أحمد فتوح - محمد عبد الشافي.
في خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – إسلام جابر – محمد أشرف روقا - محمود عبد العزيز – محمود عبد الرازق شيكابالا - أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي - يوسف أوباما.
في خط الهجوم: حميد أحداد – مروان حمدي – سيف الدين الجزيري - أسامة فيصل.
ويحتل الزمالك صدارة جدول الدوري برصيد 44 نقطة ويأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 40 نقطة وله مباراتين مؤجلتين. وكان الأهلي قد حسم مباراة الدور الأول باستاد القاهرة بالفوز 2-1.