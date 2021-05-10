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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي في القمة

صدى البلد

يستعد نادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون لخوض مباراة الأهلي المقرر لها يوم الاثنين المقبل باستاد القاهرة في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز .

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي في القمة

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع : محمد عبد الشافي – محمود حمدي الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثي.

خط الوسط: أشرف بن شرقي – طارق حامد – فرجاني ساسي - يوسف أوباما – شيكابالا.

الهجوم: حميد أحداد.

وتضم القائمة كلا من الآتي:
في حراسة المرمى: محمود جنش - محمد عواد  - أحمد نادر السيد. 
في خط الدفاع: حازم إمام - حمزة المثلوثي – محمود الونش - محمود علاء – محمد عبد الغني - محمد عبد السلام – أحمد فتوح -  محمد عبد الشافي.
في خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – إسلام جابر –  محمد أشرف روقا - محمود عبد العزيز  – محمود عبد الرازق شيكابالا - أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي - يوسف أوباما. 
في خط الهجوم: حميد أحداد – مروان حمدي – سيف الدين الجزيري - أسامة فيصل.

ويحتل الزمالك صدارة جدول الدوري برصيد 44 نقطة ويأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 40 نقطة وله مباراتين مؤجلتين. وكان الأهلي قد حسم مباراة الدور الأول باستاد القاهرة بالفوز 2-1.

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