نداءات للدفاع عن حي الشيخ جراح في القدس المحتل.. فيديو

انطلقت نداءات من المساجد إلى المرابطين في القدس، وذلك للتصدي لمحاولات المستوطنين اقتحام حي الشيخ جراح.

وطالبت المساجد من الشباب المرابطين في المسجد الأقصى بالاستنفار والتوجه إلى حي الشيخ جراح، للتصدي للمحاولات الإستيطانية.

ونشرت وسائل إعلام صورا لتجمعات المستوطنين في شوارع بالقدس المحتلة، وذلك وسط دعوات يهودية لاقتحام حي الشيخ جراح.

وأعرب الامين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، اليوم الإثنين، عن قلقه العميق تجاه الأحداث في القدس الشرقية المحتلة.

ودعا إسرائيل بالتوقف عن عمليات إخلاء وهدم المنازل في القدس وممارسة أقصى درجات ضبط النفس واحترام حرية التجمع السلمي.

وأعرب الامين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، اليوم الإثنين، عن قلقه العميق تجاه الأحداث في القدس الشرقية المحتلة.

ودعا إسرائيل بالتوقف عن عمليات إخلاء وهدم المنازل في القدس وممارسة أقصى درجات ضبط النفس واحترام حرية التجمع السلمي.