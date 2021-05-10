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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نداءات للدفاع عن حي الشيخ جراح في القدس المحتل.. فيديو

الأوضاع في القدس
الأوضاع في القدس

انطلقت نداءات من المساجد إلى المرابطين في القدس، وذلك للتصدي لمحاولات المستوطنين اقتحام حي الشيخ جراح.

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الأمم المتحدة تعلق على الأحداث في القدس المحتلة

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بيان عاجل من البيت الأبيض بشأن أحداث القدس

وطالبت المساجد من الشباب المرابطين في المسجد الأقصى بالاستنفار والتوجه إلى حي الشيخ جراح، للتصدي للمحاولات الإستيطانية.

ونشرت وسائل إعلام صورا لتجمعات المستوطنين في شوارع بالقدس المحتلة، وذلك وسط دعوات يهودية لاقتحام حي الشيخ جراح.

وأعرب الامين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، اليوم الإثنين، عن قلقه العميق تجاه الأحداث في القدس الشرقية المحتلة.

ودعا إسرائيل بالتوقف عن عمليات إخلاء وهدم المنازل في القدس وممارسة أقصى درجات ضبط النفس واحترام حرية التجمع السلمي.

وأعرب الامين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، اليوم الإثنين، عن قلقه العميق تجاه الأحداث في القدس الشرقية المحتلة.

ودعا إسرائيل بالتوقف عن عمليات إخلاء وهدم المنازل في القدس وممارسة أقصى درجات ضبط النفس واحترام حرية التجمع السلمي. 

حي الشيخ جراح المسجد الأقصى القدس المحتلة الأمين العام للأمم المتحدة القدس الشرقية المحتلة

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