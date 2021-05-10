ترتيب الدوري المصري .. قبل قمة الأهلي والزمالك
يستعد نادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون لخوض مباراة الأهلي المقرر لها يوم الاثنين المقبل باستاد القاهرة في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز .
ويحتل الزمالك صدارة جدول الدوري برصيد 44 نقطة ويأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 40 نقطة وله مباراتين مؤجلتين. وكان الأهلي قد حسم مباراة الدور الأول باستاد القاهرة بالفوز 2-1.
وجاء ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء مباريات اليوم:
- الزمالك في المركز الأول برصيد 44 نقطة.
- الأهلي في المركز الثاني برصيد 40 نقطة.
- بيراميدز في المركز الثالث برصيد 34 نقطة.
-المصري في المركز الرابع برصيد 33 نقطة.
-سيراميكا كليوباترا في المركز الخامس برصيد 30 نقطة.