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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

د. صابر حارص يكتب: العقيدة أساس العبادات.. والمعاملات ثمرة لهما

صدى البلد

 


الإسلام عقيدة، وعبادات، وأخلاق ومعاملات، وليس هناك مجال ان تنفك واحدة منها عن الأخرى، فلا تستقيم صلاتك كعبادة وأنت تغش في تجارتك، ولا يصح صومك وانت تغتاب زميلك، ولا قيمة للنقاب وأنت تؤذي جيرانك.

وقد تتحول الصدقة إلى من وأذى، ويتحول العلم إلى رياء وسمعة، وتتحول الدعوة إلى شقاق وخلاف، ولا تقبل الأعمال إلا بالإخلاص والنية، ولا يقبل الصوم الا بالاعتقاد الجازم والإيمان به كفرض

فالعقيدة أساس، والأخلاق ثمرة العبادات، والغاية من الجميع هي المعاملات، لأن الدين هو المعاملة، فقد فرضت العبادات لتصنع معاملات حسنة وأعمال صالحة مع البشر والحيوان والطير والطبيعة، وتترسخ العقائد لتصح العبادات.

والعقيدة هي التي تقودك إلى الاعتقاد المطلق الجازم الذي لا يقبل النقاش بكل ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة... عقيدة تقودك إلى الإيمان المطلق الجازم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره.

والعبادات هي الصلاة والزكاة والصوم والحج، وما يرتبط بها من سنن ونوافل وأذكار.

والمعاملات والأخلاق تنظمها الشريعة في كل شئون الحياة، في علاقتك بوالديك وزوجك ورحمك وجيرانك وعلاقتك بالفقراء والضعفاء والظالمين والمتجبرين، في البيع والشراء والنكاح والطلاق.

والأخلاق والمعاملات هي المعيار لصحة الاعتقاد والعبادة، فقد دخلت امرأة كانت صوامة قوامة النار في هرة لا هي اطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض..وما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، والجار هنا مسلما أو نصرانيا او يهوديا أو ملحدا، وأنت ومالك لأبيك، ومن أذى زميا فقد اذاني، ولا يدخل الجنة نمام، واقربكم مني يوم القيامة احاسنكم اخلاقا

الإسلام دين عجيب يؤسس عقيدة سليمة في النفوس تقوم على الإيمان بالله وكتبه كلها ورسله كلها واليوم الآخر والقدر خيره وشره....وكل ذلك من أجل المعاملات والأخلاق مع المسلم وغير المسلم مع الإنسان والحيوان، ثم يفرض عبادات من صلاة وزكاة وصوم وحج من أجل المعاملات والأخلاق أيضا...

فالمسلم الذي لم يتغير سلوكه في السلم والحرب، والرخاء والشدة، والفرح والحزن، والسراء والضراء لم يستوعب الغاية من هذا الدين ولم يقطف الثمرة المرجوة منه...اللهم اجعل سلوكنا مرآة لعبادتنا، واجعل عبادتنا خالصة لمعتقداتنا،  وعافنا واعفو عنا، ومن شرور خلقك سلمنا.

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