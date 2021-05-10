عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

د. صابر حارص يكتب: العقيدة اساسخ العبادات، والمعاملات ثمرة لهما

صدى البلد

 


الإسلام عقيدة، وعبادات، وأخلاق ومعاملات، وليس هناك مجال ان تنفك واحدة منها عن الأخرى، فلا تستقيم صلاتك كعبادة وأنت تغش في تجارتك، ولا يصح صومك وانت تغتاب زميلك، ولا قيمة للنقاب وأنت تؤذي جيرانك.

وقد تتحول الصدقة إلى من وأذى، ويتحول العلم إلى رياء وسمعة، وتتحول الدعوة إلى شقاق وخلاف، ولا تقبل الأعمال إلا بالإخلاص والنية، ولا يقبل الصوم الا بالاعتقاد الجازم والإيمان به كفرض

فالعقيدة أساس، والأخلاق ثمرة العبادات، والغاية من الجميع هي المعاملات، لأن الدين هو المعاملة، فقد فرضت العبادات لتصنع معاملات حسنة وأعمال صالحة مع البشر والحيوان والطير والطبيعة، وتترسخ العقائد لتصح العبادات.

والعقيدة هي التي تقودك إلى الاعتقاد المطلق الجازم الذي لا يقبل النقاش بكل ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة... عقيدة تقودك إلى الإيمان المطلق الجازم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره.

والعبادات هي الصلاة والزكاة والصوم والحج، وما يرتبط بها من سنن ونوافل وأذكار.

والمعاملات والأخلاق تنظمها الشريعة في كل شئون الحياة، في علاقتك بوالديك وزوجك ورحمك وجيرانك وعلاقتك بالفقراء والضعفاء والظالمين والمتجبرين، في البيع والشراء والنكاح والطلاق.

والأخلاق والمعاملات هي المعيار لصحة الاعتقاد والعبادة، فقد دخلت امرأة كانت صوامة قوامة النار في هرة لا هي اطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض..وما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، والجار هنا مسلما أو نصرانيا او يهوديا أو ملحدا، وأنت ومالك لأبيك، ومن أذى زميا فقد اذاني، ولا يدخل الجنة نمام، واقربكم مني يوم القيامة احاسنكم اخلاقا

الإسلام دين عجيب يؤسس عقيدة سليمة في النفوس تقوم على الإيمان بالله وكتبه كلها ورسله كلها واليوم الآخر والقدر خيره وشره....وكل ذلك من أجل المعاملات والأخلاق مع المسلم وغير المسلم مع الإنسان والحيوان، ثم يفرض عبادات من صلاة وزكاة وصوم وحج من أجل المعاملات والأخلاق أيضا...

فالمسلم الذي لم يتغير سلوكه في السلم والحرب، والرخاء والشدة، والفرح والحزن، والسراء والضراء لم يستوعب الغاية من هذا الدين ولم يقطف الثمرة المرجوة منه...اللهم اجعل سلوكنا مرآة لعبادتنا، واجعل عبادتنا خالصة لمعتقداتنا،  وعافنا واعفو عنا، ومن شرور خلقك سلمنا.

ترشيحاتنا

بينهم هنود.. مطار القاهرة يمنع 10 ركاب أجانب من دخول البلاد بسبب إصابتهم بـ فيروس كورونا

مرصد البرلمان العربي يطالب بتحرك دولي عاجل ضد إسرائيل

الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات جديدة لـ رئيس الوزراء

مواصفات سيارات مبادرة الإحلال الأكثر إقبالا .. صور

قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن قمة الأهلى والزمالك قبل إقامتها بساعات

وزيرة التجارة تصدر قراراً باللائحة التنفيذية لقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية.. هذا هو العدد المسموح به للتجمعات في العيد

دواء وليس لقاحا..هاني الناظر: علاج جديد يخلصنا من فيروس كورونا اللعين

بث مباشر.. شاهد الصاروخ الصيني التائه يقترب من الأرض في مشهد مرعب

الأقمار الصناعية ترصد سحبًا رعدية فوق القاهرة وهذا ما سيحدث بعد ساعات

بعد سقوط الصاروخ الصيني .. ما لا تعرفه عن بحر العرب

مقتل وإصابة 12 شخصا في هجوم استهدف مركزا للشرطة في الصومال

بث مباشر لـ سقوط الصاروخ الصيني .. ماذا سيحدث بعد اصطدامه بالأرض؟

مازالت فى المستشفى.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز| خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب الطقس الحار.. شاهد لحظة تفحم سيارة جيب شيروكي على طريق الكريمات.. فيديو

لمسته قاتلة.. شاهد شاب يلعق أخطر مخلوق بحري سام دون وعي|بالصور

يمكنها رفع فيل.. شاهد عجوز 71 عامًا تحطم الأرقام القياسية في رفع الأثقال|بالصور

لسبب غريب.. كوافيرة تقص رموش عميلة بعد تركيبها.. صور

فيديو

بسبب الطقس الحار.. شاهد لحظة تفحم سيارة جيب شيروكي على طريق الكريمات.. فيديو

يغيب حتى نهاية الموسم.. تطورات إصابة مصطفى محمد.. فيديوجراف

فيديوجراف.. كيف أصبح أشرف السعد مليارديرًا؟

فيديوجراف.. الفنان سمير غانم يصارع الموت

المزيد

ساحة رأي

د. صابر حارص يكتب: العقيدة اساسخ العبادات، والمعاملات ثمرة لهما

ليلي زيدان تكتب: فن إغتصاب العقول

د. رجاء أحمد على تكتب: فلسفة الخشت وإنارة العقول

عمر عاقيل يكتب: إفلاس أخلاقي

إبراهيم عمران يكتب: ماذا بعد «رمضان»؟

أحمد شندي يكتب: مصر قاطرة التنمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

2020 والسر في التفاصيل !

د.سالم الكتبي

إسرائيل.. وما بعد إحياء الاتفاق النووي

ريهام مازن

من قلبي.. الرئيس «الإنسان» يضع المصرية «جوه» عيونه

د.مجدي بدران

سلامتك فى عيد الفطر

أ. د. محمود المتيني

كيف كلّلت مصر تعاونها مع الصين ليصل إلى شراكة شاملة

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المرونة النفسية

إسلام كمال

السحر الأسود فى رمضان!

د.طارق منصور

شيرين والوحي الإلهي

اﻟﻤﺰﻳﺪ