عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بالصدفة.. امرأة تعثر على قبو مرعب أسفل منزلها ومفاجأة صادمة بداخلها|صور

قبو
قبو

البعض قد يجده حظًا لكن البعض الآخر يعتبر إيجاد غرفة سرية أسفل المنزل لعنة، فقد عثرت امرأة على قبو مرعب تحت أرضية منزلها، مما ترك مستخدمي مواقع التواصل في حالة من الفزع لدرجة أنهم حثوها على الانتقال بسرعة.

 

شاركت إحدى مستخدمي تيك توك وتدعى abi_mia14 مقطع فيديو عبر الإنترنت عن القبو السري المرعب الذي صادفته بعد خلع أرضية خزانة المنزل.

 

تحت السجادة كان هناك درج مخفي يؤدي إلى قبو سري ضخم مظلم وغير مستخدم،وما جعله يبدو مرعبًا أكثر هو اقتناع مستخدمة TikTok «آبي» بأن شخصًا ما كان يعيش هناك.

 

في الفيديو، الذي حقق أكثر من 731 ألف مشاهدة عبر تطبيق Tiktok، قالت: "لا أصدق ما وجدناه للتو في دولاب التخزين الخاص بنا".

 

وزعمت خلال الفيديو أنها متأكدة بنسبة 100% أن "شخصًا ما كان يعيش في الأسفل، داخل القبو المخيف"، مما ترك الناس في فزع.

 

لم يكن هناك أي ضوء في الطابق السفلي وكانت الجدران تبدو قديمة ومتداعية في بعض الأماكن، كما اكتشفت وجود رسم مخدوش بواسطة شخص ما على الجدران وأنقاض على الأرض.

 

مع تعليق آبي على مقطع الفيديو الخاص بها: "يا إلهي! هذا مخيف!"، وقد كان الناس مرعوبون مثلها، حيث علق الآلاف على المقطع وحثوا أبي على الانتقال من منزلها في أسرع وقت.
 

NINTCHDBPICT000652370718
NINTCHDBPICT000652370718
NINTCHDBPICT000652370715
NINTCHDBPICT000652370715
NINTCHDBPICT000652370719
NINTCHDBPICT000652370719
NINTCHDBPICT000652370713
NINTCHDBPICT000652370713
NINTCHDBPICT000652370717
NINTCHDBPICT000652370717
قبو مرعب سري تيك توك TikTok امراة الانترنت مواقع التواصل مقطع فيديو داعية مفاجأة صدفة المنزل منزل فزع اخبار المنوعات

موضوعات متعلقة

امرأة تكتشف مخابئ مرعبة في منزلها الجديد.. شاهد ماذا وجدت بداخلها .. صور

ترشيحاتنا

حالتها غير مستقرة وترقد في العناية.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

بالصدفة.. امرأة تعثر على قبو مرعب أسفل منزلها ومفاجأة صادمة بداخلها|صور

لا أسمح له بالتصرف في حسابي.. أحمد موسى يوجه بيانا شديد اللهجة لـ إدارة الفيسبوك

أول فيديو من حريق الفندق الشهير بطنطا

حالته حرجة.. تطورات أزمة سمير غانم الصحية.. «خاص»

مصر تستقبل 1.7 مليون جرعة من لقاحات كورونا اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مازالت فى المستشفى.. تطورات جديدة فى الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز| خاص

بعد سقوط الصاروخ الصيني .. ما لا تعرفه عن بحر العرب

الأقمار الصناعية ترصد سحبًا رعدية فوق القاهرة وهذا ما سيحدث بعد ساعات

بث مباشر.. شاهد الصاروخ الصيني التائه يقترب من الأرض في مشهد مرعب

بث مباشر لـ سقوط الصاروخ الصيني .. ماذا سيحدث بعد اصطدامه بالأرض؟

حالته حرجة.. تطورات أزمة سمير غانم الصحية.. «خاص»

بينها مصر .. السعودية تعلن عودة الرحلات مع 43 وجهة دولية

سقوط الصاروخ الصيني في بحر العرب .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلات سحور رمضان ..فول بالحمص والطحينة وبيض مسلوق بالزبدة وسلطة بطيخ بالنعناع

تدريبات عسكرية بحرية وجوية بين مصر وفرنسا.. صور

أكلات إفطار رمضان.. طريقة عمل حمام كداب وكباب حلة وويكة وكنافة بالقشطة

أعمال تعقيم وتطهير دورية لـ المتحف القومى للحضارة ..صور

فيديو

يغيب حتى نهاية الموسم.. تطورات إصابة مصطفى محمد.. فيديوجراف

فيديوجراف.. كيف أصبح أشرف السعد مليارديرًا؟

فيديوجراف.. الفنان سمير غانم يصارع الموت

فيديوجراف.. ماذا يحدث في حي الشيخ جراح على يد الإسرائيليين؟

المزيد

ساحة رأي

د. رجاء أحمد على تكتب: فلسفة الخشت وإنارة العقول

عمر عاقيل يكتب: إفلاس أخلاقي

إبراهيم عمران يكتب: ماذا بعد «رمضان»؟

أحمد شندي يكتب: مصر قاطرة التنمية

لواء محمد الكيلانى يكتب: صناعة شباب المستقبل الهم الشاغل للرئيس

أمجد عامر يكتب: كوفيد 25.. خطر داهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

سلامتك فى عيد الفطر

أ. د. محمود المتيني

كيف كلّلت مصر تعاونها مع الصين ليصل إلى شراكة شاملة

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المرونة النفسية

إسلام كمال

السحر الأسود فى رمضان!

د.طارق منصور

شيرين والوحي الإلهي

أحمد فرغلى رضوان

صعيد شبه الصعيد !

مجدي أبوزيد

روحانيات رمضان وتسامح العيد

إيمان الدربي

خلي بالك من زيزي

اﻟﻤﺰﻳﺪ