بالصدفة.. امرأة تعثر على قبو مرعب أسفل منزلها ومفاجأة صادمة بداخله|صور

البعض قد يجده حظًا لكن البعض الآخر يعتبر إيجاد غرفة سرية أسفل المنزل لعنة، فقد عثرت امرأة على قبو مرعب تحت أرضية منزلها، مما ترك مستخدمي مواقع التواصل في حالة من الفزع لدرجة أنهم حثوها على الانتقال بسرعة.

شاركت إحدى مستخدمي تيك توك وتدعى abi_mia14 مقطع فيديو عبر الإنترنت عن القبو السري المرعب الذي صادفته بعد خلع أرضية خزانة المنزل.

تحت السجادة كان هناك درج مخفي يؤدي إلى قبو سري ضخم مظلم وغير مستخدم،وما جعله يبدو مرعبًا أكثر هو اقتناع مستخدمة TikTok «آبي» بأن شخصًا ما كان يعيش هناك.

في الفيديو، الذي حقق أكثر من 731 ألف مشاهدة عبر تطبيق Tiktok، قالت: "لا أصدق ما وجدناه للتو في دولاب التخزين الخاص بنا".

وزعمت خلال الفيديو أنها متأكدة بنسبة 100% أن "شخصًا ما كان يعيش في الأسفل، داخل القبو المخيف"، مما ترك الناس في فزع.

لم يكن هناك أي ضوء في الطابق السفلي وكانت الجدران تبدو قديمة ومتداعية في بعض الأماكن، كما اكتشفت وجود رسم مخدوش بواسطة شخص ما على الجدران وأنقاض على الأرض.

مع تعليق آبي على مقطع الفيديو الخاص بها: "يا إلهي! هذا مخيف!"، وقد كان الناس مرعوبون مثلها، حيث علق الآلاف على المقطع وحثوا أبي على الانتقال من منزلها في أسرع وقت.



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