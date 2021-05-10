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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل الطاووس الحلقة 28 .. قتل أمينة على أيد المغتصبين

الطاووس
الطاووس

أحدثت الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل “الطاووس” صدمة كبيرة للمشاهدين، بعد التأكد من وفاة أمنية “سهر الصايغ” بعد قتلها على يد أحد المغتصبين.

كما كانت وفاة سهر الصايغ، بمثابة صدمة كبيرة للمحامي كمال الأسطول، ولـ توفيق “يوسف الأسدي” الذي وقع في غرامها.

سهر الصايغ تشارك متابعيها صورا من مسلسل الطاووس.. شاهد

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يذكر أن المسلسل يعرض على قناة صدى البلد 2، الساعة 10 مساء، ثم يتم الإعادة الأولى 2 صباحاً، والإعادة الثانية الساعة 10 صباحاً ، وعلى قناة صدى دراما الساعة 1 صباحاً، والإعادة الأولى الساعة 5 صباحاً، والإعادة الثانية الساعة 4 عصراً .

«الطاووس» من بطولة جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم، وهبة عبد الغني، ومها نصار، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، والفنانة الشابة فرح الزاهد، سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز، ومن إنتاج ستارز ميديا برودكشن للمنتجة شيرين مجدي. 

 

 

 

رانيا محمود ياسين جمال سليمان محمود ياسين قناة صدي البلد فرح الزاهد

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