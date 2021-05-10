قصة الأمريكية المصابة بالسرطان التي تمنت زيارة مصر
برلماني يروي قصة الأمريكية المصابة بالسرطان وكيفية تحقيق حلمها بزيارتها لـ مصر.. فيديو
قال النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، إن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين تهتم بكل ما يقال عن مصر ، سواء داخل البلد أو خارجها ، وبالتالي قمنا برصد منشور خاص بـ ابن الأمريكية المصابة بالسرطان في المرحلة الرابعة ، يتحدث فيه مع وسائل الإعلام الأمريكية ، عن حلم والدته .
وأضاف " القط " في مداخلة هاتفية على فضائية " الأولى " ، قائلاً : " حالتها صعبة ، وكان حلمها أن تزور مصر " ، مشيراً إلى ابنها يعمل معلم تاريخ في الولايات المتحدة الأمريكية ، معقباً : " هو اللي حكالها عن تاريخ مصر ، لحد ما بقى حلمها وأمنيتها الأخيرة انها تشوف مصر " .
وتابع النائب : " ابنها قعد يفكر مع اخواته في انه ازاي يجيب فلوس عشان يسفروها ، وبالفعل فكروا في عمل مشروع سندوتشات " .
واستطرد : " هدفه الأول تحقيق حلم والدته ، وان الاسرة كاملة تزور مصر ، وقعد يشتغل كتير لحد ما قدر يكون فلوس تكفي لسفر 14 فرد منهم ، 8 كبار ، 6 أطفال ، و2 رُضع " .
وأشار ، إلى أن الوسائل الإعلامية الأمريكية قامت بنشر هذه القصة في كل مكان ، معقباً : " اللي هو ايه الشاب اللي بيعمل كل ده عشان خاطر والدته " ، مضيفاً أن المركز الإعلامي قام برصد هذه القصة ، وتم التواصل معه من خلال أحد الزملاء في التنسيقية .
وأكمل ، أن تم تكوين فريق عمل خلال 24 ساعة ، معقباً : " تواصلنا معاهم ، ولاقينهم تعاقدوا مع أحدى شركات السياحة في مصر ، التي بذلت الكثير من الجهود معهم " .
وتابع : " كان ليهم بعض المطالب ، من ضمنهم طول مدة الرحلة وهي 11 ساعة ، لذلك تواصلنا مع وزارة الطيران المدني ،وشركة مصر للطيران ، الذين قاموا ببذل مجهود وتوفير لهم سبل الراحة بداية من استقبالهم في المطار اليوم " .
وكشف عن كواليس الرحلة ، قائلاً : "اتأخروا عن معاد الرحلة ، ولكن شركة مصر للطيران بالتنسيق مع مطار نيويورك ، والسلطات ، مد المدة " .
وأكد ، أن التنسيقية توفر لهم كافة المساعدة منذ بداية وصولهم إلى مصر ، معقباً : " زاروا امبارح الصوت والضوء ، وانهاردة راحوا الهرم ، وقابلهم وزير السياحة " خالد العناني " .. حيث طلبوا منه زياردة أماكن معينة ، ولكن الوزير زود لهم برنامج الزيارة ، بأنهم يزوروا مدينة أثرية " .