إزالة 112 عقارا حتى الآن بمنطقة بطن البقرة العشوائية

أعلنت محافظة القاهرة تسكين حوالي 290 أسرة مستحقة بوحدات بديلة مجهزة بالكامل بمدينة الأسمرات من سكان منطقة بطن البقرة العشوائية بمصر القديمة.

وأوضحت المحافظة في تصريحات صحفية انه تم إزالة 112 عقارا حتى الآن ، ويتم نقل الاسر بمساعدة سيارات المحافظة.

يذكر انه سيتم ازالة ٧٣٠ عقار بمنطقة بطن البقرة العشوائية بحي مصر القديمة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتخلص من المناطق العشوائية بالعاصمة وتوفير مساكن لائقة وحياة كريمة لقاطنيها .



وأضافت محافظة القاهرة أن أعمال إزالة هذه المنطقة تأتى فى إطار خطة الدولة للتطوير الشامل لمنطقة الفسطاط بالكامل وإعادة الشكل الحضارى لهذه المنطقة التاريخية.



وأكد محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، أن جميع الوحدات السكنية الجديدة التى ينقل لها المواطنين مؤثثة ومزودة بكافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم لهم ( وحدات صحية .. مركز شباب .. مدارس ) .



وأكد محافظ القاهرة أن جهود الدولة مستمرة لتوفير حياة أفضل ومساكن آمنة لسكان المناطق العشوائية والغير مخططة وغير الآمنة فى إطار خطة الدولة لتوفير حياة كريمة لكافة المواطنين مشيرًا إلى أن عملية نقل سكان منطقة بطن البقرة تستهدف تغيير حياة ٢٠٠٠ أسرة للأفضل بعد نقلهم إلي مساكن حضارية بمشروع الاسمرات .



واشار المحافظ إلى أنه تم توفير اتوبيسات لنقل الأهالي لمساكنهم الجديدة وسيارات لنقل منقولاتهم وأمتعتهم الخفيفة ، وكذلك عدد من العمال للمساعدة في عملية النقل والتسكين.



وأكد محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسعى للانتهاء من إزالة المناطق العشوائية الخطرة مشيرًا إلى انه جارى الانتهاء من عدد من مشروعات الاسكان لنقل باقى سكان العشوائيات الخطرة إليها كالخيالة و"معًا" بالإضافة للمشروعات القائمة بالفعل كالأسمرات وروضة السيدة زينب والمحروسة 1 , 2 ، وأهالينا .



رافق المحافظ م . جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية م. خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية واللواء خالد شحاتة رئيس حى مصر القديمة .