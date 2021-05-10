محافظة القاهرة تكشف تفاصيل تطوير حي المقطم.. صور

أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، البدء في تنفيذ مقترح تطوير حي المقطم بما يتماشى مع مستوى مايتم حاليا من طفرة حضارية وخطة تطوير شاملة.

وناقشت نائب المحافظ، مع المسؤولين عدة محاور رئيسية وهامة لاستكمال تنفيذ بنود الخطة الموضوعة للارتقاء بحى المقطم ورفع كفاءة بعض الطرق والشوارع والميادين بالحى إلى جانب تطوير الحدائق وزيادة المساحة الخضراء بنطاق الحى ورفع كفاءة ويشمل تطوير الحدائق و اضافة بعض اللمسات الجمالية لها .

ووجهت نائب المحافظ، بضرورة القيام برفع مساحى لهذه الحدائق واعادة تصميمها للبدء فى تطويرها إلى جانب ضرورة امدادها بمصدر مياه وتوفير الإضاءة اللازمة لها.

وفى إطار متابعة استكمال تنفيذ مقترح تطوير شارع9 وجهت نائب المحافظ بمتابعة برفع جميع الاشغالات والمخلفات والقيام بحملات دورية للوصول إلى القضاء على ظاهرة الباعة الجائلين لجعل هذا الشارع الحيوى والهام يتميز بشكل حضارى ويتمتع بسيولة مرورية.

وفى سياق متصل وجهت بتطويروتجميل الجزيرة الوسطى وتعديل ورفع كفاءة بعض الارصفة إلى جانب تطوير ورفع كفاءة مرفق الصرف الصحى وتجميل الميادين حيث تم عرض مقترح لثلاث تصميمات مقدمه من شركات مختلفه وبعد الدراسة الفنية الوافية للمقترحات المعروضة فقد تم اختيار افضلها لتطوير الشارع.

وكان من ضمن البنود الهامة المتعلقة بالمقترح هودراسة اليات توسعة الشارع عن طريق تصغير حجم الارصفة الموجودة ويتم ذلك عن طريق الاستعانة بالادارة العامة للمرور لتحديد الاتجاهات إلى جانب مراعاة تنظيف وتنظيم مداخل ومخارج الشوارع وايضا دراسة كيفية الاستفادة من المساحات الفضاء لاستغلالها كدائق وساحات انتظار.

واضافت ان التطوير يتم بداية من مول المقطم ليشمل ميدان رياض وميدان النافورة ، مشيرة إلى اهمية دعم وتشجيع المشاركة المجتمعية واهمية دور مؤسسات المجتمع المدنى فى تحقيق التنمية والارتقاء إلى جانب تحقيق الترابط فيما بين المؤسسات المجتمعية والهيئات الحكومية

و شددت على ضرورة الانجازفى التنفيذ وتذليل اى عقبات اول. باول لاستكمال مقترح التطوير كما أكدت على ضرورة تقليص الجدول الزمنى لتنفيذ جميع اعمال فى وقت وجيز.