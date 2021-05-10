في ذكرى رحيلها.. تعرف على سبب وقاة هالة فؤاد

يحل اليوم الإثنين، الموافق 10 مايو، ذكرى رحيل الفنانة هالة فؤاد، والتي توفيت بعد صراعها مع مرض سرطان الثدي.

في عام 1983 تزوجت هالة فؤاد، من الممثل أحمد زكي بعد قصة حب وأنجبا ابنهما هيثم أحمد زكي، لكن زواجهما لم يستمر طويلًا حيث انفصلا، ومن ثم تزوجت من عز الدين بركات وأنجبت منه ابنها الثاني رامي.

في أواخر عام 1990 نجت من مضاعفات ولادة متعسرة لابنها الثاني رامي، حيث أصيبت بجلطات في قدمهت وكانت على وشك الموت، وقررت بعدها أن ترتدي الحجاب وتعتزل التمثيل.

وبعد الاعتزال بفترة قصيرة تم تشخيصها بسرطان الثدي وبدأت رحلة علاج طويلة في فرنسا والقاهرة، وتم علاجها من السرطان لفترة مؤقتة ثم عاودها المرض مرة أخرى حتى وفاتها.