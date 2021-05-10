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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل ضد الكسر الحلقة 27.. مقتل مصطفي درويش واتهام نيللي كريم

نيللي كريم
نيللي كريم

شهدت أحداث مسلسل ضد الكسر الحلقة ٢٧، تقارب كريم وشقيقه أمير واعترف كريم لأمير أنه فتح الباب له فقط لأنه وحيد بعد أن طلق سلمى وبعد غدر وخيانة أصدقائه له، ورفض كريم أن يجري شقيقه أي تحاليل لإثبات النسب واكتفى بإحساسه تجاهه.


أما ليلى فواجهت مالك بالفيديو وأكدت له أنه لم يحبها لأنه لم يمسح الفيديو كما قال لها من قبل وطلبت منه ألا تراه مرة أخرى.

ويحصل صلاح العمري على الأموال التي كان يريدها،  وبينما كان يطمئن على الأموال يرى أحدًا على الباب وعلامات الرعب تظهر على وجهه.

أما ليلى في الفترة التي نزلت من المنزل لتقابل مالك وفي ظل غياب والدتها عادت لتفاجأ باختفاء الطفل، وتبلغ ملك فيتملكها الرعب وتذهب هي وسلمى إلى مكتب صلاح ليتقابلا مع مصطفى الذي كان ممسكًا بالطفل عبد الرحمن ويجدان شخصًا مقتولًا على الأرض.

وتم اتهام الثلاثة في قضية قتل صلاح، ويتم تحويل القضية إلى الضابط هاني الذي كان يتابع قضية سلمى القديمة ويسمح لكريم بمقابلة سلمى ولكنها تقابل كريم بجفاء ويخبرها أنه سيحضر محاميا، ولكنها تطلب منه أن تقابل الضابط وتؤكد له أنها لم تقتل صلاح وكذلك ملك.

 

أبطال مسلسل ضد الكسر في رمضان 2021

يشارك في بطولة المسلسل الاجتماعي الفنانة نيللي كريم، ومحمد فراج، ومصطفى درويش، وهشام إسماعيل، ولقاء الخميسي، وحمزة العيلي، وتأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج مشترك بين سينرجي والعدل جروب.

تبديل اسم المسلسل

مسلسل نيللي كريم كان يحمل اسم «طبع الحياة»، إلا إنه مع بدء التصوير تقرر اختيار اسم «ضد الكسر»، وتسعى نيللي كريم لإنهاء تصوير أكبر عدد من المشاهد قبل بداية الموسم الرمضاني، حتى لا يتكرر الأمر الذي حدث العام الماضي بشأن تأخر التصوير لأخر أيام شهر رمضان.


برومو مسلسل ضد الكسر


وحقق برومو المسلسل نجاحاً كبيراً منذ طرحه على اليوتيوب، وسيطرت على أحداثه التشويق والإثارة.

وتألقت النجمة نيللي كريم  خلال برومو المسلسل،  وايضا يظهر محمد فراج حيث يظهر بشخصية «كريم الدمنهوري»، زوج نيللي كريم خلال الأحداث، ويدخل في صراعات معها بسبب الفنانة لقاء الخميسى التي تشارك في بطولة العمل.

مطربة برومو ضد الكسر


تغني أغنية التتر النجمة كارول سماحة، الأغنية تحمل عنوان اللى خان، وهي أغنية كلمات مدحت العدل، ألحان أحمد العدل، توزيع إلهامي دهيمة- أحمد حسام.


قنوات العرض لمسلسل ضد الكسر

تخوض الفنانة نيللي كريم موسم دراما رمضان 2021 بمسلسل “ضد الكسر” بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن، ومن المنتظر عرض المسلسل عبر عدد من القنوات والمنصات.. فيما يلي نستعرض قنوات عرض مسلسل ضد الكسر في رمضان 2021
-cbc
– قناة دبي
– ألفا مسلسلات

دراما رمضان نيللي كريم الفنانة نيللي كريم لقاء الخميسي كارول سماحة رمضان 2021 مسلسل ضد الكسر دراما رمضان 2021 موسم دراما رمضان

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