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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لب مطروح الأبيض في العلالي وهدية للأصدقاء والأقارب

حكاية لب مطروح والإقبال الكبير عليه من زوارها ..شاهد

الحاج حسن اغا
الحاج حسن اغا

لو جاى من مطروح أو هتزورها أوعى تنسى تجيبلى معاك لب، عبارة تتردد دائما على لسان أبناء المحافظات الأخرى نظرا لما يتميز به لب مطروح وتميزه.
 

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محافظة مطروح لا يتوقف تميزها على ما تمتلكه من مقومات سياحية وطبيعة وشواطئ بل هناك بعض المنتجات التي تميز مطروح ومنها اللب بأنواعه والزيتون والبلح والنعناع.

صدى البلد التقى بالحاج حسن أغا صاحب أحد محمصات اللب بمدينة مرسى مطروح ليكشف لنا عن أسباب تميز لب مطروح.

يقول الحاج حسن إن محافظة مطروح اكتسبت شهرة في صناعة اللب خاصة اللب الأبيض بسبب تميزها في صناعته لذلك يحرص زوار أو مصطافى المحافظة شراء كميات كبيرة من اللب لهم أو كهدايا للأقارب والأصدقاء.

وأضاف أن مطروح بدأت بعدد بسيط من محمصات اللب ومع الإقبال على شراء اللب انتشرت محمصات اللب وأدى إلى زيادة المنافسة في جودة صناعة اللب وشراء أفضل الأنواع مما انعكس على إقبال المواطنين وزوار المحافظة.

وكشف الحاج حسن أغا، أن السر في الإقبال على لب مطروح يرجع إلى الجودة والتي تبدء من زراعة المنتج وحتى مراحل التصنيع بجودة في كل مرحلة حيث يتم بله لمدة 12 ساعة وتشطفيه ثم تحميصه ووصوله للمستهلك لافتا أننا نحرص بمطروح على شراء أفضل أنواع اللب في مصر.

وأضاف أن أكثر. الأنواع التي تلقى إقبالا من المواطنين وزوار المحافظة على. الشراء اللب الأبيض والأسمر وكذلك السوداني بأنواعه الحلواني والأسواني والأمريكي والبلدي.

وقال إن إقبال المصطافين على شراء اللب جعلنا نفتح أكثر من فرع مع توفير فرص عمل للشباب للعمل ببيع اللب وتجهيزه.

وعن تأثير كورونا على بيع اللب أكد أن جميع السلع تأثرت مبيعاتها بسبب فيروس كورونا مضيفا أن رغم عدم قدوم الإعداد التي تأتى كل عام في العام الماضي إلا أن البيع لم يتوقف وكان الإقبال معقول.


وعن تخوف الأهالي من شراء اللب بسبب كورونا أكد الحاج حسن أغا أن لا تخوف من انتقال العدوى بسبب اللب حيث إن أي منتج يدخل النار يقتل أي فيروس بالإضافة إلى الحرص على اتخاذ كافة الوسائل الوقائية والاحترازية اللازمة.

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محافظة مطروح موسم الصيف اللب الابيض زوار ومصطافى المحافظة شواطئ مطروح اخبار المحافظات

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