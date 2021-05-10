أخبار الفن.. تطورات أزمة سمير غانم الصحية.. قتل سهر الصابغ على يد المغتصبين في الطاووس

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار الفنية، لعدد من أبرز النجوم، خلال الساعات القليلة الماضية، جاء في أبرزها:

حالته حرجة.. تطورات أزمة سمير غانم الصحية.. «خاص»



نفى مصدر مقرب من عائلة الفنان سمير غانم، أنه دخل في غيبوبة خلال الساعات الماضية وقال المصدر " الحالة صعبة للغاية ولكن لم تصل إلى دخوله في غيبوبة ".

مازالت فى المستشفى.. تطورات جديدة فى الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز| خاص

كشف مصدر طبي لـ"صدى البلد" تفاصيل الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز قائلا ان صحتها الان جيدة وانتقلت الى غرفة عادية ومن المقرر أن تخرج خلال أيام.

مسلسل الطاووس الحلقة 28 .. قتل أمينة على أيد المغتصبين

أحدثت الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل “الطاووس” صدمة كبيرة للمشاهدين، بعد التأكد من وفاة أمنية “سهر الصايغ” بعد قتلها على يد أحد المغتصبين.

غادة عبد الرازق تشارك جمهورها بـ صور لها من مسلسل لحم غزال

نشرت الفنانة غادة عبد الرازق، عدة صور لها من مسلسل “ لحم غزال ” وذلك عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام ” .

أمير كرارة يظهر في الحلقة الأخيرة من الاختيار ٢ ويصور مشهد النهاية فى ميدان التحرير.. شاهد



قام الفنان أمير كرارة، بالمشاركة في أحداث مسلسل “الاختيار 2” حيث يظهر في الحلقة الأخيرة من العمل وقام فريق عمل المسلسل بتصوير مشهد النهاية في ميدان التحرير.

المداح الحلقة 28.. حمادة هلال يعرف نسبه وخالد سرحان يقتل عبد الرازق



شهد مسلسل المداح الحلقة 28 تطورات جديدة حيث اكتشف صابر “حمادة هلال” حقيقة نسبة بعد ان التقى بوالدته الراقصة فيفى “عفاف رشاد” والتى حكت له كافة التفاصيل وانه ابن الشيخ سلام “احمد بدير”.

خلى بالك من زيزى الحلقة ٢٨.. أمينة خليل تتشاجر مع محمد ممدوح



شهدت أحداث الحلقة الثامنة و العشرون من مسلسل خلى بالك من زيزى ، على العديد من الأحداث نعرضها في السطور التالية .



