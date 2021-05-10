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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأرصاد السعودية تصدر تحذيرا مهما إلى المواطنين

طقس السعودية
طقس السعودية

أعلنت الارصاد السعودية، عن توقعها بهطول أمطار رعدية، ابتداء من اليوم الإثنين وحتى الجمعة المقبلة على أجزاء من مناطق المملكة.

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وأشار تقرير الأرصاد، إلى أن مناطق (جازان، عسير، الباحة، نجران، مكة المكرمة) تتأثر بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة قد تؤدي إلى جريان السيول، بينما ستكون الأمطار متوسطه في مجملها على منطقة نجران.

وتوقعت الأرصاد السعودية تعرض مناطق  المدينة المنورة، القصيم، حايل، الحدود الشمالية، الجوف، تبوك بأمطار متوسطة في مجملها، فيما ستتأثر (المنطقة الشرقية) بأمطار خفيفة إلى متوسطة، بحسب تقرير الأرصاد.

فيما أهاب الدفاع المدني السعودي بالجميع توخي الحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم.

الارصاد السعودية هطول أمطار رعدية المنطقة الشرقية الدفاع المدني السعودي السعودية

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