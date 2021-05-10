اشفى أبويا التانى.. ايمى طلعت زكريا تدعو لـ سمير غانم

دعت الفنانة إيمي طلعت زكريا، للفنان سمير غانم ، بعد إصابته بفيروس كورونا ونقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم .

ونشرت ايمى طلعت زكريا صورة تجمعها به عبر انستجرام وعلقت قائلة “ يارب اللهم انت الشافى العافى إشفى أبويا التانى سمير غانم ،يارب ويرجع بيته بخير يارب بحق الايام المفترجه يارب ادعولوا هو ومرضانا جميعا يارب ”.

وكشف الفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية عن تطورات الحالة الصحية للفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز بعد إصابتهما بفيروس كورونا ونقلهما إلى المستشفى.

وقال أشرف زكى لـ “صدى البلد”، إن الحالة الصحية للفنان سمير غانم بدأت تتحسن كثيرا، خاصة بعد نقله إلى المستشفى بسبب بعد الأزمات الصحية في الكلى، بينما تتحسن الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز أيضا، ونطلب الدعاء لهما وخروجهما من المستشفى في وقت قريب.



