شاهد حوت عالق يصارع الموت.. ومحاولات إنقاذه وسط حشد شعبي ضخم| صور

مازالت الحيوانات تهرب إلى أماكن لم تطأها من قبل بسبب التغيرات المناخية والاحتباس الحراري، مما يترتب عليه آثارًا سلبية قد تعرض حياة تلك الحيوانات للخطر، مثل هذا الحوت في نهر التايمز بـ لندن.

انطلقت مهمة إنقاذ عاجلة لـ حوت "منك" تقطعت به السبل في نهر التايمز جنوب غرب لندن، وقد تجمع المئات من العامة في ريتشموند لوك ووير لمشاهدة رجال الإنقاذ وهم يحاولون يائسين إنقاذ الحوت الصغير من الموت.

يُعتقد أنه الحوت واحد من حيتان المنك المعروفة، يتراوح طوله بين 3 إلى 4 أمتار، ولا يزال على قيد الحياة بعد أن علق في هويس بنهر التايمز في لندن.

وأظهرت مقاطع فيديو محاولات إنقاذ المخلوق البحري المسكين، والتي كان من بينها رجلاً وقف يغسل الحوت بخراطيم المياه قبل أن يقوم الطبيب البيطري بفحصه على حافة النهر.

كما رصدت مقاطع الفيديو هتافات الحشد الكبير بمجرد وصول المعهد الملكي البريطاني لقوارب النجاة (RNLI) إلى مكان الحادث.

وقال متحدث باسم هيئة ميناء لندن التي تمتلك وتدير الهويس، أن الوضع "لا يبدو جيدًا" لكن لا يوجد خطر مباشر على الحوت.

يتم الاعتناء بالحوت من قبل حراس الهويس في انتظار وصول الخبراء، كما تم تصوير فرق الإطفاء في مكان الحادث، جنبًا إلى جنب مع خدمة إنقاذ الحياة البحرية البريطانية للغواصين.

يتكون الهويس الواقع بين تيدينجتون وريتشموند من ثلاث بوابات فولاذية عمودية معلقة في جسر للمشاة على نهر التايمز.

حيتان المنك هي أصغر الحيتان الضخمة وتنمو إلى حوالي 10 أمتار، توجد عادة في شمال المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ ولكن مداها يمتد من حافة الجليد في القطب الشمالي خلال فصل الصيف، وبالقرب من خط الاستواء خلال الشتاء.



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