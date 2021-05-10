عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مستقبل وطن بالبحر الاحمر يشارك في تجهيز 1000 عروسة ضمن مبادرة هدية الرئيس

مستقبل وطن بالبحر
مستقبل وطن بالبحر الاحمر يشارك في تجهيز 1000 عروسة

أعلن حزب مستقبل وطن بمحافظة البحر الاحمر بقيادة عماد سيف الدين امين الحزب بالمحافظة عن المشاركة في تجهيز ١٠٠٠ عروسة  بمختلف محافظات الجمهورية وذلك انطلاقا من الدور المجتمعي للحزب وتحت شعار مبادرة «هدية الرئيس»، وذلك بمناسبة ليلة القدر

قال "عماد سيف الدين" امين الحزب بالمحافظة انه تم تجهيز 1000عروسة في كل من محافظات الجمهورية ضمن مبادرة "هدية الرئيس" في ليلة القدر مؤكداََ ان محافظة البحر الأحمر قامت بتجهيز عدد من العرائس من الاسر الأكثر احتياجاََ والايتام بمختلف المدن مشيراََ الي الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب بتوجيهات من المهندس اشرف رشاد الشريف النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام وبمشاركة نواب المحافظة من اعضاء مجلسي النواب والشيوخ

اضاف "امين المحافظة" ان المبادرة تضمنت تجهيز عدد من الأجهزة الكهربائية واهدائها الي المستفيدين من المبادرة من الاسر الأكثر اححتياجاََ واليتامي بالمحافظة مؤكداََ علي شكره العميق لجميع اعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة البحر الاحمر علي المشاركة في ادخال البهجة والسرور علي الأسر المستفيدة مشيداََ بأعضاء الحزب ومجهوداتهم في المشاركة في المبادرة

كما توجهت بعض العرائس اليتيمة بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لأنه قام بدور الأب في حياتهم ودعمهم بكل المستلزمات المطلوبة في الزواج من أجل تجهيزهم الشامل للزواج

البحر الأحمر الغردقة حزب مستقبل وطن الرئيس السيسي تجهيز الف عروسة

ترشيحاتنا

يمكنها رفع فيل.. شاهد عجوز 71 عامًا تحطم الأرقام القياسية في رفع الأثقال|بالصور

رئيس قوى عاملة البرلمان: هناك خطوات جادة من الحكومة لحصر العمالة غير المنتظمة

لقطات تجسسية تكشف عن إصدار كيا القادم .. بروسيد 2022.. صور

اليوم... استمرار البحث عن الجثة الأخيرة في حادث ترعة ناصر بالإسكندرية

إعلان الطوارئ في الولايات المتحدة عقب هجوم إلكتروني

شاهد حوت عالق يصارع الموت.. ومحاولات إنقاذه وسط حشد شعبي ضخم| صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام يكسر حاجز 820 جنيها.. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم الاثنين 10-5-2021

الأقمار الصناعية ترصد سحبًا رعدية فوق القاهرة وهذا ما سيحدث بعد ساعات

بث مباشر.. شاهد الصاروخ الصيني التائه يقترب من الأرض في مشهد مرعب

مازالت فى المستشفى.. تطورات جديدة فى الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز| خاص

بعد سقوط الصاروخ الصيني .. ما لا تعرفه عن بحر العرب

بث مباشر لـ سقوط الصاروخ الصيني .. ماذا سيحدث بعد اصطدامه بالأرض؟

بينها مصر .. السعودية تعلن عودة الرحلات مع 43 وجهة دولية

سقوط الصاروخ الصيني في بحر العرب .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لسبب غريب.. كوافيرة تقص رموش عميلة بعد تركيبها.. صور

سريعة وسهلة.. طرق تنظيف المنزل قبل العيد

بالصدفة.. امرأة تعثر على قبو مرعب أسفل منزلها ومفاجأة صادمة بداخله|صور

أكلات سحور رمضان ..فول بالحمص والطحينة وبيض مسلوق بالزبدة وسلطة بطيخ بالنعناع

فيديو

يغيب حتى نهاية الموسم.. تطورات إصابة مصطفى محمد.. فيديوجراف

فيديوجراف.. كيف أصبح أشرف السعد مليارديرًا؟

فيديوجراف.. الفنان سمير غانم يصارع الموت

فيديوجراف.. ماذا يحدث في حي الشيخ جراح على يد الإسرائيليين؟

المزيد

ساحة رأي

د. رجاء أحمد على تكتب: فلسفة الخشت وإنارة العقول

عمر عاقيل يكتب: إفلاس أخلاقي

إبراهيم عمران يكتب: ماذا بعد «رمضان»؟

أحمد شندي يكتب: مصر قاطرة التنمية

لواء محمد الكيلانى يكتب: صناعة شباب المستقبل الهم الشاغل للرئيس

أمجد عامر يكتب: كوفيد 25.. خطر داهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

سلامتك فى عيد الفطر

أ. د. محمود المتيني

كيف كلّلت مصر تعاونها مع الصين ليصل إلى شراكة شاملة

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المرونة النفسية

إسلام كمال

السحر الأسود فى رمضان!

د.طارق منصور

شيرين والوحي الإلهي

أحمد فرغلى رضوان

صعيد شبه الصعيد !

مجدي أبوزيد

روحانيات رمضان وتسامح العيد

إيمان الدربي

خلي بالك من زيزي

اﻟﻤﺰﻳﺪ