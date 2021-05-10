مستقبل وطن بالبحر الاحمر يشارك في تجهيز 1000 عروسة ضمن مبادرة هدية الرئيس

أعلن حزب مستقبل وطن بمحافظة البحر الاحمر بقيادة عماد سيف الدين امين الحزب بالمحافظة عن المشاركة في تجهيز ١٠٠٠ عروسة بمختلف محافظات الجمهورية وذلك انطلاقا من الدور المجتمعي للحزب وتحت شعار مبادرة «هدية الرئيس»، وذلك بمناسبة ليلة القدر

قال "عماد سيف الدين" امين الحزب بالمحافظة انه تم تجهيز 1000عروسة في كل من محافظات الجمهورية ضمن مبادرة "هدية الرئيس" في ليلة القدر مؤكداََ ان محافظة البحر الأحمر قامت بتجهيز عدد من العرائس من الاسر الأكثر احتياجاََ والايتام بمختلف المدن مشيراََ الي الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب بتوجيهات من المهندس اشرف رشاد الشريف النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام وبمشاركة نواب المحافظة من اعضاء مجلسي النواب والشيوخ

اضاف "امين المحافظة" ان المبادرة تضمنت تجهيز عدد من الأجهزة الكهربائية واهدائها الي المستفيدين من المبادرة من الاسر الأكثر اححتياجاََ واليتامي بالمحافظة مؤكداََ علي شكره العميق لجميع اعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة البحر الاحمر علي المشاركة في ادخال البهجة والسرور علي الأسر المستفيدة مشيداََ بأعضاء الحزب ومجهوداتهم في المشاركة في المبادرة

كما توجهت بعض العرائس اليتيمة بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لأنه قام بدور الأب في حياتهم ودعمهم بكل المستلزمات المطلوبة في الزواج من أجل تجهيزهم الشامل للزواج