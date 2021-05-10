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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة الغردقة: تركيب 75 عامود إنارة جديد بالكوثر

استمرار حملات الازالة
استمرار حملات الازالة بالغردقة

أشرف اللواء إيهاب رأفت رئيس مدينة الغردقة اليوم على أعمال قسم الكهرباء بالمدينة بتركيب عدد ٧٥ عامود إنارة جديدة بالكوثر، تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حفني محافظ البحر الأحمر بالاهتمام والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على إنارة شوارع مدن المحافظة.

وأكد اللواء إيهاب رأفت على أنه سيتم تغذية جميع الأماكن المحرومة من الإضاءة حفاظا على سلامة وأمن المواطنين.

كما شدد رأفت على ضرورة المتابعة المستمرة بكافة الشوارع الفرعية والرئيسية لرصد أي عطل بأعمدة الإنارة وعمل الصيانة اللازمة.

كما نفذت اللجنة المختصة بالإزالات بالمدينة اليوم إزالة  لثلاثة اسوار مساحة ٣٠٠ متر وارتفاع ٣متر بتقسيم امتداد السلام تم استغلالهم لفرز القمامة

يأتي ذلك في ضوء توجيهات اللواء عمرو حفني محافظ البحر الأحمر وتعليمات اللواء إيهاب رأفت رئيس المدينة على التصدي لكل أشكال التعديات وإزالتها من المهد وعدم التهاون في حق أملاك الدولة.

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