يمكنها رفع فيل.. شاهد عجوز 71 عامًا تحطم الأرقام القياسية في رفع الأثقال|بالصور

في صدمة قد تثير فزع عاشقي الفولتارين ومدمني المسكنات، تشعل عجوز أمريكية فكرة أن الحياة قد تبدأ بعد السبعين، كما أن رفع الأثقال لا يقتصر على الشباب فقط، فهذه الجدة يمكنها رفع فيل صغير!.

تقضي العجوز الأمريكية البالغة من العمر 71 عامًا «ماري دافي» حوالي 20 ساعة أسبوعيًا في ضخ الحديد وممارسة الرياضة، مما جعلها أفضل بكثير الآن مما كانت عليه قبل 30 عامًا.

بدأت ماري ممارسة الرياضة في سن 59 لإنقاص وزنها، والذي حققت فيه نجاحًا باهرًا، لكن سرعان ما تطور لدى العجوز الأمريكية شغفًا برفع الأثقال.

دفعتها العزيمة لشق طريقها في المنافسات العالمية على البطولات والمراكز في رفع الأثقال، من خلال التدريب وممارسة الرياضة باستمرار.

حتى وصلت اليوم إلى تحقيق أرقام قياسية عالمية في رفع أوزان تصل إلى 250 رطلًا (أي أكثر من حجم فيل صغير).

فضلاً عن رفع الأثقال في الجلوس 125 رطلاً والقرفصاء 175 رطلاً، على الرغم من تعرضها التنمر طوال مشوارها الرياضي.

وترديد جمل محبطة على مسامعها مثل أنها "كبيرة جدًا" على التواجد داخل صالة الألعاب الرياضية، إلا أن ماري لم ولن يكن لديها خطط للتوقف عن رفع الأثقال.

"لا يمكنك إعادة عقارب الساعة إلى الوراء ولكن يمكنك تشغيلها مرة أخرى"

تقول العجوز من ولاية كونيتيكت الأمريكية: "لقد بدأت بجدية في الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية منذ 10 سنوات".

"عندما أدركت أن وزني زاد بشكل كبير بعد وفاة والدتي، أتذكر أن ذلك الشعور دمرني، عندما نظرت في المرآة وفكرت؛ هذه ليست أنا".

وتضيف: "مع ممارسة الرياضة بانتظام، سرعان ما فقدت وزني وأدركت أنه كلما تدربت أكثر، استمتعت بالأمر أكثر، وهذا هو الحال منذ ذلك الحين".

وتقول العجوز بفخر: "أبلغ من العمر 71 عامًا الآن، لكنني في حال أفضل من ريعان شبابي، أشعر بتحسن عما كنت عليه في سن الـ 40".

يستمر الناس في القول بأنني كبيرة في السن، ولا يجب أن أذهب إلى الجيم، ولكن شعاري هو "لا يمكنك إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، ولكن يمكنك إعادة تشغيلها مرة أخرى".

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