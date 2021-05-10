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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حمدي المرغني يروج لـ فيلم " أحمد نوتردام ".. شاهد

صدى البلد

روج الفنان حمدى المرغنى  لـ فيلمة الجديد " أحمد نوتردام " ونشر بوستر الفيلم عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

 

وعلق حمدى المرغنى قائلا " فيلم #أحمد_نوتردام عيد_الفطر
دعواتكم " .

 

فيلم "أحمد نوتردام" بطولة رامز جلال وغادة عادل وخالد الصاوي وبيومي فؤاد، تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم وإنتاج وليد صبري.
 


يذكر أن آخر أعمال حمدى الميرغنى مسلسل "اتنين فى الصندوق" بطولة أوس أوس وصلاح عبد الله وبيومى فؤاد وانتصار وعدد كبير من نجوم الفن.


المسلسل بطولة صلاح عبد الله ومحمود البزاوي وأحمد عبدالله محمود وبيومي فؤاد، وحنان سليمان، ورحاب الجمل ونهى عابدين ويظهر عدد كبير من النجوم كضيوف شرف، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمد مصطفى.

 

رامز جلال حمدي الميرغني فيلم احمد نوتردام

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