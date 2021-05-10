الصحف الإماراتية.. إدانات دولية وعربية ضد إسرائيل بسبب القدس.. قرار قطري جديد بسبب كورونا.. إطلاق نار في الولايات المتحدة

الصحف الإماراتية:

*استمرار الإدانات لما يحدث بالقدس

*قرار قطري عاجل بشأن قيود كورونا

*انفراجة جديدة بشأن كورونا في أمريكا

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الإثنين، الضوء على أهم الموضوعات المتعلقة بالشأن الإماراتي والإقليمي، والدولي، فيما ركزت الصحف على أهم الموضوعات المتعلقة بالشأن المصري.

البداية من صحيفة البيان، بحث الدكتور علي راشد النعيمي، عضو المجلس الوطني الاتحادي رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي، خلال لقائه مارتن شونجونج الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، تطوير علاقات التعاون البرلمانية بين الجانبين.

ومن مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، تسجيل 1138 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و59 حالة وفاة.

ومن القدس، تتابعت الإدانات العربية والدولية للاعتداءات الإسرائيلية في القدس، بينما أعلنت المحكمة العليا الإسرائيلية تأجيل جلسة كانت مقررة اليوم لبحث قضية طرد عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح إلى موعد لاحق يحدد خلال 30 يوماً.

وقالت المحكمة في بيان: «في ظل السياق الحالي وبناء على طلب النائب العام ألغيت الجلسة التي كان من المقرر عقدها الاثنين».

فيما قال المتحدث باسم الأمم المتحدة أمس الأحد إن الأمين العام للمنظمة أنطونيو جغوتيريش عبر عن اعتقاده بضرورة التزام إسرائيل "بأقصى درجات ضبط النفس واحترام الحق في حرية التجمع السلمي"، وذلك في ظل ارتفاع التوتر في القدس الشرقية ومحيط المسجد الأقصى.



وفي ليبيا، فيما تتعرض لحملات تشويه متواصلة من قبل «الإخوان» والميليشيات، تحوّلت نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية إلى أيقونة لدى الأغلبية الساحقة من أبناء شعبها ممن أكبروا فيها مواقفها المنادية بضرورة إجلاء المرتزقة عن بلادها.

ومن موريتانيا، قال دفاع الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، إن منزل موكله في مقاطعة بنشاب تعرض لعمليات هدم وتكسير من طرف فرقة من الدرك الوطني "دون أي سند قانوني".

ودوليا، قال مسؤول كبير بالبيت الأبيض أمس الأحد إن الولايات المتحدة في طريقها لتحقيق هدف الرئيس جو بايدن المتمثل في حصول الملايين على اللقاح بحلول الرابع من يوليو، وأن البلاد اجتازت مرحلة حرجة فيما يتعلق بالجائحة.

وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، نقلت وكالة الأنباء القطرية عن بيان لوزارة الصحة القول، إن قطر قررت رفع القيود المتصلة بفيروس كورونا تدريجياً على أربع مراحل على أن تبدأ المرحلة الأولى في 28 مايو، والمرحلة الرابعة في 30 يوليو.

ومن العراق، قالت وزارة النفط العراقية، إن العراق أخمد حريقاً في بئر ثانية من حقل نفطي مكون من بئرين اندلعت فيه النيران باستخدام شحنة متفجرات.

ودوليا، قال مسؤولون، إن سبعة أشخاص من بينهم المشتبه به قتلوا في إطلاق نار في مدينة كولورادو سبرينجز بولاية كولورادو الأمريكية في ساعة مبكرة من صباح الأحد، بعد أن هاجم مطلق النار حفلة عيد ميلاد، حيث كانت صديقته موجودة.

ومن صحيفة الاتحاد، قال مسؤول كبير بالبيت الأبيض إن الولايات المتحدة في طريقها لتحقيق هدف الرئيس جو بايدن المتمثل في حصول الملايين على اللقاح بحلول الرابع من يوليو، وأن البلاد اجتازت مرحلة حرجة فيما يتعلق بالجائحة.