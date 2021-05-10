عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

الصحف الإماراتية.. إدانات دولية وعربية ضد إسرائيل بسبب القدس.. قرار قطري جديد بسبب كورونا.. إطلاق نار في الولايات المتحدة

الصحف الإماراتية
الصحف الإماراتية

الصحف الإماراتية
*استمرار الإدانات لما يحدث بالقدس 
*قرار قطري عاجل بشأن قيود كورونا 
*انفراجة جديدة بشأن كورونا في أمريكا

 

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الإثنين، الضوء على أهم الموضوعات المتعلقة بالشأن الإماراتي والإقليمي، والدولي، فيما ركزت الصحف على أهم الموضوعات المتعلقة بالشأن المصري.

txt

الصحف الإماراتية.. ضربة موجعة لميليشيا الحوثي في اليمن.. مطارات السعودية تستعد لعودة الرحلات.. 20 مليون إصابة بكورونا في الهند

txt

الصحف الإماراتية.. أوامر ملكية جديدة في السعودية.. تحذير شديد من الرئيس التونسي.. نتنياهو يصل لطريق مسدود

البداية من صحيفة البيان، بحث الدكتور علي راشد النعيمي، عضو المجلس الوطني الاتحادي رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي، خلال لقائه مارتن شونجونج الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، تطوير علاقات التعاون البرلمانية بين الجانبين.

ومن مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، تسجيل 1138 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و59 حالة وفاة.

ومن القدس، تتابعت الإدانات العربية والدولية للاعتداءات الإسرائيلية في القدس، بينما أعلنت المحكمة العليا الإسرائيلية تأجيل جلسة كانت مقررة اليوم لبحث قضية طرد عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح إلى موعد لاحق يحدد خلال 30 يوماً.

وقالت المحكمة في بيان: «في ظل السياق الحالي وبناء على طلب النائب العام ألغيت الجلسة التي كان من المقرر عقدها الاثنين».

فيما قال المتحدث باسم الأمم المتحدة أمس الأحد إن الأمين العام للمنظمة أنطونيو جغوتيريش عبر عن اعتقاده بضرورة التزام إسرائيل "بأقصى درجات ضبط النفس واحترام الحق في حرية التجمع السلمي"، وذلك في ظل ارتفاع التوتر في القدس الشرقية ومحيط المسجد الأقصى.


وفي ليبيا، فيما تتعرض لحملات تشويه متواصلة من قبل «الإخوان» والميليشيات، تحوّلت نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية إلى أيقونة لدى الأغلبية الساحقة من أبناء شعبها ممن أكبروا فيها مواقفها المنادية بضرورة إجلاء المرتزقة عن بلادها.

ومن موريتانيا، قال دفاع الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، إن منزل موكله في مقاطعة بنشاب تعرض لعمليات هدم وتكسير من طرف فرقة من الدرك الوطني "دون أي سند قانوني".

ودوليا، قال مسؤول كبير بالبيت الأبيض أمس الأحد إن الولايات المتحدة في طريقها لتحقيق هدف الرئيس جو بايدن المتمثل في حصول الملايين على اللقاح بحلول الرابع من يوليو، وأن البلاد اجتازت مرحلة حرجة فيما يتعلق بالجائحة.

وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، نقلت وكالة الأنباء القطرية عن بيان لوزارة الصحة القول، إن قطر قررت رفع القيود المتصلة بفيروس كورونا تدريجياً على أربع مراحل على أن تبدأ المرحلة الأولى في 28 مايو، والمرحلة الرابعة في 30 يوليو.

ومن العراق، قالت وزارة النفط العراقية، إن العراق أخمد حريقاً في بئر ثانية من حقل نفطي مكون من بئرين اندلعت فيه النيران باستخدام شحنة متفجرات.

ودوليا، قال مسؤولون، إن سبعة أشخاص من بينهم المشتبه به قتلوا في إطلاق نار في مدينة كولورادو سبرينجز بولاية كولورادو الأمريكية في ساعة مبكرة من صباح الأحد، بعد أن هاجم مطلق النار حفلة عيد ميلاد، حيث كانت صديقته موجودة.

ومن صحيفة الاتحاد، قال مسؤول كبير بالبيت الأبيض إن الولايات المتحدة في طريقها لتحقيق هدف الرئيس جو بايدن المتمثل في حصول الملايين على اللقاح بحلول الرابع من يوليو، وأن البلاد اجتازت مرحلة حرجة فيما يتعلق بالجائحة.

 

 

 

 

 

 

الصحف الإماراتية وزارة الصحة والسكان فيروس كورونا المستجد جائحة كوفيد19 القدس المحتلة الأوضاع في فلسطين ليبيا اليمن

موضوعات متعلقة

الهند تسجل 3750 حالة وفاة بسبب كورونا

الصين تسجل 11 إصابة بفيروس كورونا

مقتل 6 في إطلاق نار بعيد ميلاد بولاية كولورادو الأمريكية وانتحار المنفذ

وزير الدفاع الأمريكي يكشف أخر تطورات الانسحاب من أفغانستان

تفاصيل جديدة حول القبض على وزير المالية القطري

زهرة لامعة.. السفارة الأمريكية تنشر صورة مصر من الفضاء

تنبيه عاجل من السفارة السعودية في أمريكا إلى رعاياها

خلال عام.. أول مسئولة في إدارة بايدن تعلن موعد استقالتها من منصبها

ترشيحاتنا

يمكنها رفع فيل.. شاهد عجوز 71 عامًا تحطم الأرقام القياسية في رفع الأثقال|بالصور

رئيس قوى عاملة البرلمان: هناك خطوات جادة من الحكومة لحصر العمالة غير المنتظمة

لقطات تجسسية تكشف عن إصدار كيا القادم .. بروسيد 2022.. صور

اليوم... استمرار البحث عن الجثة الأخيرة في حادث ترعة ناصر بالإسكندرية

إعلان الطوارئ في الولايات المتحدة عقب هجوم إلكتروني

شاهد حوت عالق يصارع الموت.. ومحاولات إنقاذه وسط حشد شعبي ضخم| صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام يكسر حاجز 820 جنيها.. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم الاثنين 10-5-2021

الأقمار الصناعية ترصد سحبًا رعدية فوق القاهرة وهذا ما سيحدث بعد ساعات

بث مباشر.. شاهد الصاروخ الصيني التائه يقترب من الأرض في مشهد مرعب

مازالت فى المستشفى.. تطورات جديدة فى الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز| خاص

بعد سقوط الصاروخ الصيني .. ما لا تعرفه عن بحر العرب

بث مباشر لـ سقوط الصاروخ الصيني .. ماذا سيحدث بعد اصطدامه بالأرض؟

بينها مصر .. السعودية تعلن عودة الرحلات مع 43 وجهة دولية

سقوط الصاروخ الصيني في بحر العرب .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لسبب غريب.. كوافيرة تقص رموش عميلة بعد تركيبها.. صور

سريعة وسهلة.. طرق تنظيف المنزل قبل العيد

بالصدفة.. امرأة تعثر على قبو مرعب أسفل منزلها ومفاجأة صادمة بداخله|صور

أكلات سحور رمضان ..فول بالحمص والطحينة وبيض مسلوق بالزبدة وسلطة بطيخ بالنعناع

فيديو

يغيب حتى نهاية الموسم.. تطورات إصابة مصطفى محمد.. فيديوجراف

فيديوجراف.. كيف أصبح أشرف السعد مليارديرًا؟

فيديوجراف.. الفنان سمير غانم يصارع الموت

فيديوجراف.. ماذا يحدث في حي الشيخ جراح على يد الإسرائيليين؟

المزيد

ساحة رأي

د. رجاء أحمد على تكتب: فلسفة الخشت وإنارة العقول

عمر عاقيل يكتب: إفلاس أخلاقي

إبراهيم عمران يكتب: ماذا بعد «رمضان»؟

أحمد شندي يكتب: مصر قاطرة التنمية

لواء محمد الكيلانى يكتب: صناعة شباب المستقبل الهم الشاغل للرئيس

أمجد عامر يكتب: كوفيد 25.. خطر داهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

سلامتك فى عيد الفطر

أ. د. محمود المتيني

كيف كلّلت مصر تعاونها مع الصين ليصل إلى شراكة شاملة

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المرونة النفسية

إسلام كمال

السحر الأسود فى رمضان!

د.طارق منصور

شيرين والوحي الإلهي

أحمد فرغلى رضوان

صعيد شبه الصعيد !

مجدي أبوزيد

روحانيات رمضان وتسامح العيد

إيمان الدربي

خلي بالك من زيزي

اﻟﻤﺰﻳﺪ