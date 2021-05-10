لحظه صراحة.. نرمين الفقى تشعل انستجرام بصور من مسلسل النمر

نشرت الفنانة نرمين الفقى صورتين لها من مسلسل “ النمر ” وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت نرمين الفقى قائلة “ #لحظة_صراحه_واعتراف _القهر_و_الظلم_من_اللي شفته \شمس_طول_عمرها ”.

وتشارك الفنانة نرمين الفقي ، في مسلسل النمر مع عدد من نجوم الفن ، ، الذي يعرض حاليا في السباق الدرامي.

مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، بجانب كل من الفنانة هنا الزاهد، نرمين الفقى ، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود،بيومى فؤاد، أحمد خالد صالح.