عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا..رسمياً Clubhouse متاح لهواتف أندرويد بشرط واحد.. وظهور إيلون ماسك يتسبب فى تهاوى عملة دوجكوين

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الأخبار المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة، ونستعرض أبرزها:

رسمياً Clubhouse متاح لهواتف أندرويد بشرط واحد

منذ ظهوره الأول أطلق علي Clubhouse تطبيق الأغنياء كونه متاحاً لهواتف آيفون “باهظة الثمن” فقط، ثم أعلن عنه إيلون ماسك، ليصبح التريند الحقيقي قى الربع الأول من العام الجاري، لك أن تتخيل أن عدد التحميلات فى الشهر الأول له تخطت 8.1 مليون عملية، حيث زاد عدد المستخدمين بأكثر من 100٪ خلال 16 يوما فقط، دون أن تصدر نسخة لأصحاب أندرويد.

غير متوقع.. تسريبات تكشف سعر هاتف Galaxy Z Flip 3 القابل للطى

كشفت تسريبات أن هاتف Galaxy Z Flip 3 القابل للطى، والذى من المتوقع أن تصدره شركة سامسونج الكورية الجنوبية فى شهر أغسطس القادم، سيتم إطلاقه بسعر رخيص للغاية، مقرنة بسابقه Galaxy Z Flip نسخة 5G ، والذى تم إطلاقه العام الماضى.

لهذه الأسباب .. ظهور إيلون ماسك يتسبب فى تهاوى عملة دوجكوين المشفرة

ليس جديدا على رجل الأعمال الشهير، إيلون ماسك Elon Musk التأثير على سعر أسهم الشركات أو العملات المشفرة ، ففى الفترة الأخيرة أصبحت تصريحات ماسك بمثابة المؤشر الذى يتحكم فى حركة أسهم البورصة لأعلى أو أسفل بمجرد كلمة أو عبارة، وهذا تحديدا ما فعله ماسك فى الساعات القليلة الماضية لعملة Dogecoin دوجكوين المشفرة .

بشرى لمرضى السكرى.. ساعة آبل الذكية القادمة تحتوى على ميزة خارقة

كشفت تقارير أن ساعة آبل الذكية القادمة ستصدر بميزة طبية جديدة وهى الكشف عن مستويات السكر فى الدم وكذلك تحديد مستوى ضغط الدم، الأمر الذى سيحدث ثورة تكنولوجية جديدة فى المساهمة فى حماية مرضى السكر والضغط .

آبل تمنح تطبيق الفيديو Zoom وصولا خاصا لكاميرا آيباد .. تفاصيل

منحت شركة Apple آبل الأمريكية تطبيق مكالمات الفيديو الشهير Zoom زووم، وصولا خاصا إلى كاميرا أجهزة آيباد iPad أثناء استخدام Split View ، وذلك للتسهيل على مستخدمى آيباد عند إجراء مؤتمرات الفيديو أثناء استخدام التطبيق.

شاهد .. أول صور مسربة بكاميرا هاتف Sony Xperia 1 III من سونى

يعتبر هاتف Sony Xperia 1 III من الهواتف المميزة التى قامت شركة سونى اليابانية بإطلاقها فى الفترة الماضية، حيث جاء الهاتف بقدرات كبيرة فى الكاميرا .

أخبار التكنولوجيا clubhouse هواتف اندرويد إيلون ماسك عملة دوجكوين عملات مشفرة ساعة آبل الذكية آبل

ترشيحاتنا

ساحة حرب.. مدير المسجد الأقصى يكشف تطورات الأوضاع داخل المسجد

أخبار الرياضة.. حسين الشحات: لدي عرض من صن داونز.. الزمالك يكشف موقف كارتيرون حال الهزيمة في القمة

الكارثة فى الهند بدأت بنزول النهر.. طبيب يحذر: بلاش حمامات السباحة

باحات الأقصى تتحول إلى ساحة حرب بين قوات الاحتلال والفلسطينيين ..شاهد

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 10-5-2021 بمحافظات مصر

دواء وليس لقاحا..هاني الناظر: علاج جديد يخلصنا من فيروس كورونا اللعين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دواء وليس لقاحا..هاني الناظر: علاج جديد يخلصنا من فيروس كورونا اللعين

بث مباشر.. شاهد الصاروخ الصيني التائه يقترب من الأرض في مشهد مرعب

الأقمار الصناعية ترصد سحبًا رعدية فوق القاهرة وهذا ما سيحدث بعد ساعات

بعد سقوط الصاروخ الصيني .. ما لا تعرفه عن بحر العرب

مازالت فى المستشفى.. تطورات جديدة فى الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز| خاص

بث مباشر لـ سقوط الصاروخ الصيني .. ماذا سيحدث بعد اصطدامه بالأرض؟

الجرام يكسر حاجز 820 جنيها.. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم الاثنين 10-5-2021

بينها مصر .. السعودية تعلن عودة الرحلات مع 43 وجهة دولية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب الطقس الحار.. شاهد لحظة تفحم سيارة جيب شيروكي على طريق الكريمات.. فيديو

لمسته قاتلة.. شاهد شاب يلعق أخطر مخلوق بحري سام دون وعي|بالصور

يمكنها رفع فيل.. شاهد عجوز 71 عامًا تحطم الأرقام القياسية في رفع الأثقال|بالصور

لسبب غريب.. كوافيرة تقص رموش عميلة بعد تركيبها.. صور

فيديو

بسبب الطقس الحار.. شاهد لحظة تفحم سيارة جيب شيروكي على طريق الكريمات.. فيديو

يغيب حتى نهاية الموسم.. تطورات إصابة مصطفى محمد.. فيديوجراف

فيديوجراف.. كيف أصبح أشرف السعد مليارديرًا؟

فيديوجراف.. الفنان سمير غانم يصارع الموت

المزيد

ساحة رأي

ليلي زيدان تكتب: فن إغتصاب العقول

د. رجاء أحمد على تكتب: فلسفة الخشت وإنارة العقول

عمر عاقيل يكتب: إفلاس أخلاقي

إبراهيم عمران يكتب: ماذا بعد «رمضان»؟

أحمد شندي يكتب: مصر قاطرة التنمية

لواء محمد الكيلانى يكتب: صناعة شباب المستقبل الهم الشاغل للرئيس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

إسرائيل.. وما بعد إحياء الاتفاق النووي

ريهام مازن

من قلبي.. الرئيس «الإنسان» يضع المصرية «جوه» عيونه

د.مجدي بدران

سلامتك فى عيد الفطر

أ. د. محمود المتيني

كيف كلّلت مصر تعاونها مع الصين ليصل إلى شراكة شاملة

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المرونة النفسية

إسلام كمال

السحر الأسود فى رمضان!

د.طارق منصور

شيرين والوحي الإلهي

أحمد فرغلى رضوان

صعيد شبه الصعيد !

اﻟﻤﺰﻳﺪ