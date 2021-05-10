أخبار التكنولوجيا..رسمياً Clubhouse متاح لهواتف أندرويد بشرط واحد.. وظهور إيلون ماسك يتسبب فى تهاوى عملة دوجكوين

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الأخبار المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة، ونستعرض أبرزها:

رسمياً Clubhouse متاح لهواتف أندرويد بشرط واحد

منذ ظهوره الأول أطلق علي Clubhouse تطبيق الأغنياء كونه متاحاً لهواتف آيفون “باهظة الثمن” فقط، ثم أعلن عنه إيلون ماسك، ليصبح التريند الحقيقي قى الربع الأول من العام الجاري، لك أن تتخيل أن عدد التحميلات فى الشهر الأول له تخطت 8.1 مليون عملية، حيث زاد عدد المستخدمين بأكثر من 100٪ خلال 16 يوما فقط، دون أن تصدر نسخة لأصحاب أندرويد.

غير متوقع.. تسريبات تكشف سعر هاتف Galaxy Z Flip 3 القابل للطى

كشفت تسريبات أن هاتف Galaxy Z Flip 3 القابل للطى، والذى من المتوقع أن تصدره شركة سامسونج الكورية الجنوبية فى شهر أغسطس القادم، سيتم إطلاقه بسعر رخيص للغاية، مقرنة بسابقه Galaxy Z Flip نسخة 5G ، والذى تم إطلاقه العام الماضى.

لهذه الأسباب .. ظهور إيلون ماسك يتسبب فى تهاوى عملة دوجكوين المشفرة

ليس جديدا على رجل الأعمال الشهير، إيلون ماسك Elon Musk التأثير على سعر أسهم الشركات أو العملات المشفرة ، ففى الفترة الأخيرة أصبحت تصريحات ماسك بمثابة المؤشر الذى يتحكم فى حركة أسهم البورصة لأعلى أو أسفل بمجرد كلمة أو عبارة، وهذا تحديدا ما فعله ماسك فى الساعات القليلة الماضية لعملة Dogecoin دوجكوين المشفرة .

بشرى لمرضى السكرى.. ساعة آبل الذكية القادمة تحتوى على ميزة خارقة

كشفت تقارير أن ساعة آبل الذكية القادمة ستصدر بميزة طبية جديدة وهى الكشف عن مستويات السكر فى الدم وكذلك تحديد مستوى ضغط الدم، الأمر الذى سيحدث ثورة تكنولوجية جديدة فى المساهمة فى حماية مرضى السكر والضغط .

آبل تمنح تطبيق الفيديو Zoom وصولا خاصا لكاميرا آيباد .. تفاصيل

منحت شركة Apple آبل الأمريكية تطبيق مكالمات الفيديو الشهير Zoom زووم، وصولا خاصا إلى كاميرا أجهزة آيباد iPad أثناء استخدام Split View ، وذلك للتسهيل على مستخدمى آيباد عند إجراء مؤتمرات الفيديو أثناء استخدام التطبيق.

شاهد .. أول صور مسربة بكاميرا هاتف Sony Xperia 1 III من سونى

يعتبر هاتف Sony Xperia 1 III من الهواتف المميزة التى قامت شركة سونى اليابانية بإطلاقها فى الفترة الماضية، حيث جاء الهاتف بقدرات كبيرة فى الكاميرا .