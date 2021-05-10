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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الأوقاف : اتساع أبواب الخير في الرسالة المحمدية موضوع خطبة الجمعة المقبلة

صدى البلد

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة المقبلة عنوان “اتساع أبواب الخير في الرسالة المحمدية” .

وأكدت الوزارة  على جميع الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

 

من ناحية أخرى أعلنت هيئة الأوقاف  عن فتح باب الحجز للوحدات السكنية المتبقية بمشروعي إسكان الشباب بمدينتي السادات محافظة المنوفية و العاشر من رمضان محافظة الشرقية للجمهور من جميع المحافظات اعتبارا من 1/6/2021 وحتى 30/6/2021 عن طريق القرعة العلنية مع تحصيل قيمة جدية حجز من مبلغ وقدرة 15000 لنموذج رقم (2) ومبلغ وقدرة 20000 لنموذج رقم (3) وتحصيل مبلغ وقدرة 300ج ثمن كراسة الشروط

وناشدت الهيئة من يرغب فى التقدم تقديم ملف يحتوى على الاتى:-
1- اصل مفردات مرتب حديثة للزوج والزوجة ولا يزيد الدخل عن 4750ج للمتزوج ولا يزيد عن 3500ج للاعزب
2- صورة بطاقة الزوج والزوجة سارية
3- صورة قسيمة الزوج للمتزوج
4- اصل ايصال مرافق حديث ( كهرباء – غاز – مياه )
5- صورة ايصال جدية الحجز
6- كراسة الشروط
1- ثانيا:- مد فترة سداد باقى المقدمات للذين منطبق عليهم الشروط وزارة الاسكان والسادة العاملين المتقدمين بقطاع الأوقاف اعتبارا من 1/4/2021 وحتى 30/6/2021م

 

خطبة الجمعة موضوع خطبة الجمعة وزارة الأوقاف هيئة الاوقاف

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