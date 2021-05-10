عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنفيذ 26 قرار إزالة إدارية في حملة مكبرة بالأقصر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة اسنا جنوب الأقصر  برئاسة ابراهيم نصير رئيس المركز ، حملة مكبرة لمتابعة الالتزام بالقرارات الحظر  وتحقيق الانضباط العام.

حملة مكبرة جنوب الأقصر لضبط المخالفين لقرارات الغلق.. صور

تموين الأقصر تعلن الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك


وذلك بمشاركة اللواء عبد المجيد رضوان مساعد مدير أمن الأقصر لفرقة الجنوب، والعميد محمد أبو عايد مأمور مركز شرطة اسنا. 

وخلال الحملة تم المرور على  شارع السويقة وأحمد عرابي والشوارع المتفرعة.

 
ورصدت الحملة التزام عدد من  المحلات التجارية  والمقاهي  والكافتيريا بقرار الغلق 
 كما، تم تحرير  ٩ محاضر إشغال طريق و ٢ محضر بائع متجول و ٥ محاضر نظافة عامة  وتنفيذ ٢٦ إزالة إدارية وتحرير ٢ محاضر مضبوطات متنوعة. 


كما تم ضبط عدد ١٠ مواطن بدون كمامة، وطلب المواطنين التصالح الفوري وتم تحرير المحضر ودفع قيمة الغرامة (50 جنيه ).  


وخلال الحملة تم تطهير وتعقيم الشوارع كما تم تعقيم الامكان التى تشهد ازدحام المواطنين ومنها شارع السويقة  والسيدة زينب والشوارع الجانبية .


وشارك في الحملة عبد الرحيم عبد الدايم طايع نائب رئيس مركز ومدينة اسنا والنقيب محمد فتحي شرطة مرافق اسنا، والنقيب احمد عبد القادر ، وملازم اول محمد سرور مباحث مركز شرطة اسنا.

حملة الأقصر الانضباط جنوب الاقصر المحلات التجارية مكبرة غرامة المخالفين اسنا تعقيم الشوارع الوحده المحلية التصالح

ترشيحاتنا

ساحة حرب.. مدير المسجد الأقصى يكشف تطورات الأوضاع داخل المسجد

أخبار الرياضة.. حسين الشحات: لدي عرض من صن داونز.. الزمالك يكشف موقف كارتيرون حال الهزيمة في القمة

الكارثة فى الهند بدأت بنزول النهر.. طبيب يحذر: بلاش حمامات السباحة

باحات الأقصى تتحول إلى ساحة حرب بين قوات الاحتلال والفلسطينيين ..شاهد

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 10-5-2021 بمحافظات مصر

دواء وليس لقاحا..هاني الناظر: علاج جديد يخلصنا من فيروس كورونا اللعين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دواء وليس لقاحا..هاني الناظر: علاج جديد يخلصنا من فيروس كورونا اللعين

بث مباشر.. شاهد الصاروخ الصيني التائه يقترب من الأرض في مشهد مرعب

الأقمار الصناعية ترصد سحبًا رعدية فوق القاهرة وهذا ما سيحدث بعد ساعات

بعد سقوط الصاروخ الصيني .. ما لا تعرفه عن بحر العرب

مازالت فى المستشفى.. تطورات جديدة فى الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز| خاص

بث مباشر لـ سقوط الصاروخ الصيني .. ماذا سيحدث بعد اصطدامه بالأرض؟

الجرام يكسر حاجز 820 جنيها.. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم الاثنين 10-5-2021

بينها مصر .. السعودية تعلن عودة الرحلات مع 43 وجهة دولية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب الطقس الحار.. شاهد لحظة تفحم سيارة جيب شيروكي على طريق الكريمات.. فيديو

لمسته قاتلة.. شاهد شاب يلعق أخطر مخلوق بحري سام دون وعي|بالصور

يمكنها رفع فيل.. شاهد عجوز 71 عامًا تحطم الأرقام القياسية في رفع الأثقال|بالصور

لسبب غريب.. كوافيرة تقص رموش عميلة بعد تركيبها.. صور

فيديو

بسبب الطقس الحار.. شاهد لحظة تفحم سيارة جيب شيروكي على طريق الكريمات.. فيديو

يغيب حتى نهاية الموسم.. تطورات إصابة مصطفى محمد.. فيديوجراف

فيديوجراف.. كيف أصبح أشرف السعد مليارديرًا؟

فيديوجراف.. الفنان سمير غانم يصارع الموت

المزيد

ساحة رأي

ليلي زيدان تكتب: فن إغتصاب العقول

د. رجاء أحمد على تكتب: فلسفة الخشت وإنارة العقول

عمر عاقيل يكتب: إفلاس أخلاقي

إبراهيم عمران يكتب: ماذا بعد «رمضان»؟

أحمد شندي يكتب: مصر قاطرة التنمية

لواء محمد الكيلانى يكتب: صناعة شباب المستقبل الهم الشاغل للرئيس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

إسرائيل.. وما بعد إحياء الاتفاق النووي

ريهام مازن

من قلبي.. الرئيس «الإنسان» يضع المصرية «جوه» عيونه

د.مجدي بدران

سلامتك فى عيد الفطر

أ. د. محمود المتيني

كيف كلّلت مصر تعاونها مع الصين ليصل إلى شراكة شاملة

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المرونة النفسية

إسلام كمال

السحر الأسود فى رمضان!

د.طارق منصور

شيرين والوحي الإلهي

أحمد فرغلى رضوان

صعيد شبه الصعيد !

اﻟﻤﺰﻳﺪ