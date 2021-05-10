تنفيذ 26 قرار إزالة إدارية في حملة مكبرة بالأقصر

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة اسنا جنوب الأقصر برئاسة ابراهيم نصير رئيس المركز ، حملة مكبرة لمتابعة الالتزام بالقرارات الحظر وتحقيق الانضباط العام.



وذلك بمشاركة اللواء عبد المجيد رضوان مساعد مدير أمن الأقصر لفرقة الجنوب، والعميد محمد أبو عايد مأمور مركز شرطة اسنا.

وخلال الحملة تم المرور على شارع السويقة وأحمد عرابي والشوارع المتفرعة.



ورصدت الحملة التزام عدد من المحلات التجارية والمقاهي والكافتيريا بقرار الغلق

كما، تم تحرير ٩ محاضر إشغال طريق و ٢ محضر بائع متجول و ٥ محاضر نظافة عامة وتنفيذ ٢٦ إزالة إدارية وتحرير ٢ محاضر مضبوطات متنوعة.



كما تم ضبط عدد ١٠ مواطن بدون كمامة، وطلب المواطنين التصالح الفوري وتم تحرير المحضر ودفع قيمة الغرامة (50 جنيه ).



وخلال الحملة تم تطهير وتعقيم الشوارع كما تم تعقيم الامكان التى تشهد ازدحام المواطنين ومنها شارع السويقة والسيدة زينب والشوارع الجانبية .



وشارك في الحملة عبد الرحيم عبد الدايم طايع نائب رئيس مركز ومدينة اسنا والنقيب محمد فتحي شرطة مرافق اسنا، والنقيب احمد عبد القادر ، وملازم اول محمد سرور مباحث مركز شرطة اسنا.