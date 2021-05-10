درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 10-5-2021 بمحافظات مصر

درجات الحرارة

استعرض برنامج "8 الصبح " المذاع على قناة "دى إم سي"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 10-5-2021، في القاهرة والمحافظات.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد طقس حار على السواحل الشمالية وعلى الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، وأن يكون الطقس ليلا مائلا للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الغربية وشمال الصعيد.

وكشفت الإعلامية أسماء يوسف، أن درجات الحرارة ستشهد انخفاضا خلال الأيام المقبلة وبشكل تدريجي.

القاهرة الصغرى 20 والعظمى 35



شبين الكوم الصغرى 20 والعظمى 35



طنطا الصغرى 19 والعظمى 34



دمنهور الصغرى 19 والعظمى 35



الإسكندرية الصغرى 18 والعظمى 27



مطروح الصغرى 17 والعظمى 25



السلوم الصغرى 19 والعظمى 24



سيوة الصغرى 20 والعظمى 34

بورسعيد الصغرى 19 العظمى 27



دمياط الصغرى 18 والعظمى 26



الزقازيق الصغرى 20 والعظمى 35



الإسماعيلية الصغرى 20 والعظمى 35



السويس الصغرى 21 والعظمى 36



نويبع الصغرى 24 والعظمى 35



طابا الصغرى 24 والعظمى 34

